Una zaragozana y sus padres, ganadores de la cesta de Calamocha

A Eva María Campos (37), una profesora zaragozana, y su padre octogenario, les ha sonreído este año la suerte en la Comarca del Jiloca. Son los ganadores de la famosa cesta navideña del bar-restaurante Mariano de Calamocha y cuentan que al enterarse, el mismo día del Sorteo, no daban crédito. “Mi padre el día 22 miró la lotería, pero el boleto no nos dio por mirarlo… ¡Luego tuvimos que comprobar 20 veces el número a ver si era el mismo que el Gordo porque no nos lo creíamos!”, afirma ilusionada Eva María, que visitó junto a sus padres este jueves el bar calamochino.