Rivarés se enreda con Twitter

No es la primera ni será la última vez que los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza llevan sus rencillas a Twitter. Ayer, el responsable de Hacienda, Fernando Rivarés, volvió a hacer gala de su dudosa mano izquierda y, ante las críticas en esta red social del portavoz del PP, Jorge Azcón, por el desplante que Rivarés hizo al Real Zaragoza, el edil de ZEC bloqueó ni corto ni perezoso la cuenta del concejal popular. No, no es una inocentada, sino más bien un modo particular de esquivar el debate, aunque sea en las redes. Azcón acusó a Rivarés de bloquearle por "poner en evidencia sus constantes meteduras de pata". El concejal de Hacienda siguió a lo suyo: justificando su salida de tono del martes.