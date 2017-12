El lotero de Delicias: "De penalti, pero gol"

Miguel Ángel Núñez ha sido el encargado de repartir fortuna en este barrio de la ciudad. Es el lotero de la administración de Lotería del número 40 de la calle Delicias y asegura que aunque no sabe a cuántos ha llenado de fortuna, pues lo ha vendido por terminal, cree que han sido varios los zaragozanos afortunados. "De penalti, pero gol", afirma orgulloso, aunque él no se ha quedado ningún décimo.

El responsable de esta administración cuenta que desde 2004 no da ningún premio "gordo". Entonces, en 2004, dieron otro segundo que también acababa en cuatro.

En estos momentos están descorchando el champán y poniéndose las camisetas que les acaban de llegar, mientras todos los vecinos de la zona disfrutan haciéndose fotos y se preparan para celebrar este golpe de suerte.

Como anécdota, decenas de viandantes en la calle Delicias marchan en estos momentos corriendo para sus casas con la intención de comprobar si sus décimos están entre los premiados. El administrador, por su parte, aunque no se ha guardado ningún décimo para sí mismo, comparte con todo aquel que se acerca "mucha alegría" y confiesa que se siente un gran "afortunado".

Juan Bernal es uno de los agraciados que compró lotería en esta administración de la calle Delicias. Llevaba dos décimos y los compró porque trabajaba en un Simply "de aquí al lado". Pasó y compró el número. Cuenta que no lo eligió, sino que simplemente se lo dieron. Vive fuera de Zaragoza, es ex Guardia Civil y se despidió hace poco de su último trabajo.

"No soy una persona ambiciosa. Estos dos décimos no me van a solucionar la vida, pero los repartiré sobre todo con mis dos hijos. Uno de ellos es repartidor y le pagan muy poco. Voy a intentar mejorar así las condiciones laborales de uno de ellos", ha dicho momentos antes de brindar con champán junto al lotero y fundirse con él en un abrazo llevado por la emoción del momento.