Pérez Anadón dice que las relaciones del alcalde con PSOE "son inexistentes"

De hecho, ha advertido de que el alcalde "en un año ha citado al portavoz del PSOE dos veces y no ha alcanzado ni los 40 minutos de conversación", ha reprochado a Santisteve a quien, por otra parte, ha agradecido que en su discurso haya reconocido que "si no fuera por el PSOE la ciudad no tendría presupuestos".

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha calificado el discurso del alcalde de "fantástico, porque está completamente alejado de la realidad", estimando que "es claramente intercambiable con el del año pasado". "Se plantea como realizaciones cosas que ya daba por hechas el pasado año", ha advertido.

Entre ellas, ha citado el parque de viviendas públicas de alquiler, que ha prometido dos años sin aplicarlo o la incorporación de autobuses híbridos y eléctricos, dado que el pasado año prometió 40 de los primeros y una flota de los segundos y circulan "seis híbridos y ninguno eléctrico".

En cuanto a sus proyectos de futuro, "no hay ni un euro del presupuesto de 2018 para los barrios, en la avenida de Navarra no se hace nada porque hay que hacer el tranvía y el tranvía no se hace porque se paralizaron los estudios" y, mientras tanto, "nada de lo que se ha hablado en su discurso ha tenido que ver con el transcurrir de los dos años en esta casa: no se ha hablado de las municipalizaciones, ni del nuevo modelo policial, ni de la posición del gobierno con respecto al ICA".

Para Pérez Anadón, "los hechos demuestran que tenemos una ciudad paralizada, con proyectos irrealizables y con la bronca cotidiana a la que nos tiene sometidos el equipo de gobierno", ha dicho tajante, valorando que el alcalde "desprecia la verdad, lo que dice no existe y lo que promete no puede realizarlo", por lo que "no transmite confianza en su discurso". Por ello, "la intervención nos ha dado vértigo por la ciudad, tras dos años y medio sin realizaciones y un año y medio que vamos a tener sin proyectos".