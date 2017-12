El PSOE se siente reforzado y el PP se ve como "la única alternativa" a la izquierda

El PSOE aragonés asegura sentirse reforzado tras analizar los resultados de la encuesta elaborada por A+M para HERALDO , que refleja un empate técnico entre PP y PSOE en las Cortes. Su secretario general en Aragón, Javier Lambán , cree que los entre 19 y 21 escaños que obtendrían de celebrarse hoy las elecciones, hasta tres más que los que tienen ahora, confirman "que los aragoneses van entendiendo el trabajo" que vienen realizando . "Los ciudadanos lo ven con un grado de aceptación y sintonía que me satisface mucho", aseguró. Lo mismo ocurre con los resultados municipales, también favorables. "Existe una percepción positiva de nuestra labor en el Gobierno y en la oposición" , añadió.

En su opinión, la decisión de los electores estará condicionada en 2019 "por múltiples factores". "En el tablero nacional se van a jugar partidas muy importantes, como la de la política hidráulica o la de la reforma constitucional. Es fundamental que todos los partidos nos retratemos y digamos cómo vamos a jugar", aseveró.

El PP, que ganaría las elecciones con entre 19 y 22 diputados (actualmente posee 21), se reivindicó como "la única alternativa a la izquierda radical". Su secretaria general en Aragón, Mar Vaquero, cree que este mapa parlamentario evidencia que tanto Lambán como Santisteve y "sus presuntos modelos de izquierdas" representan "un fracaso", ya que "no han convencido a nadie". "El PP sigue siendo la opción política que prefieren los aragoneses", recalcó.

Podemos, por su parte, achaca su mal resultado en el sondeo (caería de 14 diputados a 9 o 10) "a la cuestión territorial", entre otros factores. Su secretaria de Estrategia y Análisis Político, Violeta Barba, reconoce la necesidad de "seguir trabajando para mejorar la línea comunicativa" del partido, si bien señala, al igual que el resto de grupos, que las encuestas han de leerse "con cautela". "Si acertaran siempre, Ciudadanos ya estaría gobernando numerosos municipios y comunidades autónomas", expuso.

Ciudadanos, uno de los partidos que saldrían más reforzados (sus cinco diputados se ampliarían hasta los 11 o 12), ve en esta encuesta "una tendencia al alza" que ratifica "una política útil basada en el consenso". "Los resultados nos dicen que tenemos que seguir trabajando en el mismo sentido. Hemos demostrado un compromiso real con los problemas de los aragoneses", comentó su portavoz en las Cortes, Susana Gaspar.

De darse este escenario, la formación naranja jugaría un papel clave en la formación del Ejecutivo autonómico. También sería llave de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde sus 5 o 6 concejales podrían dar la Alcaldía a los 9 o 10 que conseguirían PP y PSOE según la encuesta de A+M. En este sentido, Gaspar recalcó que C’s "ha demostrado ser capaz de dialogar con unos y otros".

Para el PAR, que caería de 6 diputados a 3 o 4 y no lograría representación en Zaragoza, el sondeo aporta matices "para tomar nota y no despreciar". "Hay que sacar conclusiones. No obstante, el PAR sigue ahí y puede ser útil en la defensa de Aragón y sus proyectos", subrayó su presidente, Arturo Aliaga, al tiempo que adelantó que la formación no esperará hasta 2019 para presentar a su candidato a la Alcaldía de Zaragoza. "Propondremos un proyecto serio y moderado", aseguró.

La secretaria general de CHA, Carmen Martínez, puso el acento en el grado de conocimiento de José Luis Soro, el político mejor valorado, y defendió el papel de la formación "en temas como el Canfranc o la lucha contra la despoblación", así como la "magnífica labor" de Chunta en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por su parte, IU, que subiría hasta los 3 o 4 escaños, interpreta la encuesta como "un refrendo" a las políticas impulsadas. Lo importante, según su coordinador general, Álvaro Sanz, es que, de cara a 2019, "la gente encuentre un espacio en las opciones de izquierda".

En Zaragoza, ZEC, que bajaría hasta los 6 o 7 concejales, cree que "hasta el pitido final hay partido". "Y para eso queda año y medio", apuntó su portavoz, Pablo Muñoz. Recalcó, en este sentido, que "las encuestas siempre dieron a ZEC peores resultados que los reales". "No van a condicionar nuestra acción de gobierno", manifestó.

