C's tacha de acto de precampaña sin ambición el discurso de Santisteve

En rueda de prensa posterior al discurso, Fernández ha señalado que Santisteve ha hecho más anuncios pensando en el siguiente mandato y que él mismo ha reconocido que aspiraba a revalidar la confianza de los ciudadanos.

Además, la portavoz municipal de la formación naranja ha manifestado que se ha corroborado que ZeC no tiene modelo de ciudad más allá de "anuncios vacíos" y guiños a su propio electorado.

Ha criticado también que las menciones a la Ley de Capitalidad denotan un "desconocimiento de la realidad" por parte del alcalde, ya que son 8 millones -y no 10- los que recibirá el Ayuntamiento en 2018 y ha hablado de un fondo de capitalidad que "no existe". "No sabe lo que firmó en su día", ha lamentado.

Ha sostenido también que el primer edil ha hecho un relato "tramposo" y "alejado de la realidad", que ha versionado los hechos pero, finalmente, le ha quedado una versión "muy distinta de la original".

El Gobierno de ZeC, a su juicio, es "una orquesta desafinada con un alcalde incapaz de llevar la batuta" y que ahora necesita dos "fichajes" en los grupos de la izquierda.

En este sentido, ha indicado que, mientras le tiende la mano a los socialistas, sus consejeros "ningunean" continuamente a los concejales del PSOE, lo que demuestra también su desconocimiento de lo que sucede diariamente en las comisiones y los organismos autónomos.

Por otro lado, Fernández ha dicho que acoge con "cautela" los anuncios de hoy, ya que ninguno de los del año pasado se ha hecho realidad y que la mayoría de ellos no tiene reflejo en los presupuestos de 2018.

En este sentido, ha criticado también que ZeC vuelva a sacar la "quimera" de la línea 2 de tranvía, a la que condiciona la reforma de la Avenida DE Navarra, por lo que los vecinos de Delicias van a tardar "muchísimos años" en arreglar esa vía.

Por último, se ha congratulado de que si hoy hay estrategia turística y promoción de Goya en Zaragoza es por el impulso de Ciudadanos, aunque Santisteve no se lo haya reconocido.