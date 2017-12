Una 'swap party' para renovar el armario en el barrio Jesús

Renovar el armario sin gastar un euro es posible. ¿Cómo? Acudiendo a una ‘swap party’, un nuevo término de moda inglés que ha venido a sustituir al truque de toda la vida. El zaragozano barrio Jesús se ha doctorado en este tipo de festejos y este sábado 2 de diciembre celebra su quinta edición de intercambio de ropa y complementos de 17.00 a 19.00 en el local del Ateneo Laico Stanbrook, situado en la calle de Travesía de Funes.

El objetivo es dar una segunda vida a aquello que no usamos y aprovechar para promover el encuentro vecinal. La iniciativa, según cuenta Tatiana Gaspar, portavoz de la asociación vecinal, “nació como una idea particular de unas cuantas personas del barrio que veían la posibilidad de empezar a dar una nueva utilidad a la ropa que se va quedando arrinconada en los armarios de nuestras casas, bien porque ya no nos vale o porque nos hemos cansado de llevarla”.

La primera ‘swap party’ la celebraron en febrero de 2016, pero el éxito les llevó a repetir con una segunda edición en junio del mismo año con prendas veraniegas. Desde entonces, “la gente no deja de animarse y nos pide seguir celebrando estas fiestas de intercambio al menos una vez al año”, dice Gaspar. La afluencia va variando, pero como mínimo se suelen acercar una treintena de vecinos, y las fechas idóneas, apuntan desde la asociación, son los cambios de estación, “cuando damos más vueltas por los armarios para sacar la ropa de temporada”.