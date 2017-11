Una fiebre de potreros entre críticas vecinales

Como si estuviera bajo el influjo del Black Friday, al gobierno municipal parece haberle entrado una fiebre por los potreros que no termina de convencer a los vecinos. En el afán por recuperar parcelas en desuso, el Consistorio parece haber destapado una caja de truenos que se le ha vuelto en contra. Urbanismo ha puesta en marcha un plan para adecentar con diferentes usos solares en mal estado, diez solo este año, gracias a una partida de 400.000 euros.

Una decisión que no ha sentado nada bien en algunas asociaciones vecinales ya que consideran que no solo no les han consultado, sino que en esos terrenos estaba prevista la construcción de un servicio más importante para su barrio. Así ha ocurrido en Vadorrey, donde esta semana comenzaron las obras para la instalación de una pista de baloncesto en la calle de Carmelo Betoré, donde debía ver la luz un centro de día. Tanto enojo provocó en la zona que el presidente de la asociación de vecinos, Pablo Polo, avisó a la Policía para dar parte de lo ocurrido.

Desde el Ayuntamiento defienden que "a la espera de que llegue la financiación" para ejecutar los proyectos previstos en cada parcela abandonada, "se les intenta dar un uso provisional", por lo que no entienden la polémica. Sin embargo, Polo critica que "no informan, incumplen la normativa porque ni siquiera ponen el cartel de las obras, y encima se han cargado 15 árboles".