'La vuelta al mundo en 80 días' es más fácil en Casablanca

Phileas Fogg sigue arriesgando la mitad de su fortuna para dar la vuelta al mundo en solo 80 días usando los medios disponibles en el siglo XIX. El argumento es el mismo, solo cambia el formato en el que leerlo. ‘La vuelta al mundo en 80 días’ de Julio Verne es el ejemplar de lectura fácil recién llegado a las estanterías de la biblioteca pública Jesús María Alemany Briz de Casablanca, en la que se ha creado el primer club de lectura de Zaragoza dedicado a este tipo de libros. Son textos adaptados en cuanto a contenido, lenguaje y forma para que puedan ser asimilados por las personas que tienen dificultades de comprensión lectora.

La implantación de la lectura fácil en la capital aragonesa surge del interés del Consistorio y de Pilar Bes, coordinadora de Bibliotecas, por “facilitar la lectura y hacer extensible la cultura a las personas con discapacidad intelectual y otros colectivos como la gente mayor, los que no han leído nunca o los que tienen dificultades para hablar español”. Entre los fondos que ya se están incorporando en las 26 bibliotecas municipales se encuentran títulos clásicos como ‘El lazarillo de Tormes’, ‘El Dr. Jekyll y Mr. Hyde’, ‘Romeo y Julieta’ o ‘La isla del tesoro’.

Los profesores de la Universidad de Zaragoza Elías Vived y Santiago Molina decidieron en 2009 crear la Asociación Aragonesa de Lectura Fácil, a la que cuatro años después se sumó el proyecto social Leía, capitaneado por Mª Luisa Cola. Su objetivo es que la lectura sea comprensible, aunque reconocen que en Aragón, “los formatos de lectura fácil son todavía desconocidos”. En los países del norte de Europa llevan más de 40 años utilizando este tipo de herramientas, y Cola destaca que en España “hay muchas personas que no son conscientes de que a lo mejor no leen porque hay algo que les impide sentir y disfrutar los textos, no porque no les guste”.