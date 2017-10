ZEC estudiará cambiar los carteles de los aseos para que recojan una mayor "diversidad sexual"

El gobierno de ZEC del Ayuntamiento de Zaragoza se planteará cambiar los carteles de los aseos de las instalaciones municipales para que recojan una mayor diversidad de identidades sexuales. Así lo ha admitido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en la presentación de las actividades con las que el Consistorio va a colaborar para celebrar el 'Día Internacional de la Despatologización Trans'.

El programa incluye unas intervenciones artísticas que se van a instalar en los baños de cuatro centros públicos municipales (la Casa de la Mujer, Etopia, el Centro de Historias y la Harinera). Se trata del proyecto 'Inesperadxs', de María Bastarós y Álvaro Albajez, y consiste en la instalación de vinilos en los aseos que muestren "la diversidad de cuerpos y de identidades" y cuestionen "las imposiciones sociales en torno al género".

La concejala de Igualdad, Arantza Gracia, ha apuntado que este es uno de los "casos reales" de la discriminación en materia de género: "Qué pasa si vas al baño y no te sientes identificado por ningún género del cartel, o si no el aseo que te corresponde no encaja con lo que la gente entiende que te corresponde", ha expuesto Gracia.