El PP recurrirá la autorización de un acto en favor del referéndum catalán en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha autorizado este sábado la celebración de un acto en favor del referéndum catalán en una instalación municipal, el centro cívico Delicias. Se trata de una charla organizada por el colectivo Marchas por la Dignidad, que lleva el título ‘Por el derecho a decidir’. El grupo del PP ha solicitado al alcalde, Pedro Santisteve, que revoque el permiso y ha anunciado que en el caso de que no lo haga acudirá a los tribunales para solicitar la suspensión cautelar.

Según ha explicado el portavoz del PP, Jorge Azcón, este acto “es ilegal” y equiparable a un acto de apoyo al referéndum de Cataluña que fue suspendido cautelarmente en Madrid. “El PP en Madrid solicitó medidas cautelares que fueron aceptadas por el juez. Este caso es prácticamente idéntico”, ha dicho Azcón.

El líder de la oposición se ha dirigido por carta al alcalde para que revoque la autorización. En este sentido, ha recordado que el reglamento de centros cívicos considera que no se pueden desarrollar actos en centros municipales “cuando se atente contra los valores constitucionales o los derechos humanos”. “Los recursos públicos no deben servir para promover actos ilegales. Esperamos que el alcalde no se ponga del lado de su partido, sino de los ciudadanos.”, ha asegurado.