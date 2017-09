Las denuncias por estafas con un falso negocio en China se suceden en los juzgados

Estas diligencias se suman a la primera condena que le impuso la Audiencia de Zaragoza el pasado mes de abril a un año de prisión y la devolución de 83.000 euros por otra estafa a una pareja que engañó con el mismo método.

En los dos nuevos casos la presuntas estafas denunciadas se elevan a 10.000 y 10.300 euros, respectivamente. Según consta en las diligencias, el dinero, entregado en mano, lo conseguía mediante la persuasión de las víctimas a través de una serie de mensajes por whatsapp y usando la supuesta amistad con los afectados. En un caso se trata de un excompañero de colegio y el otro denunciante es una persona a la que conocía desde hacía cinco años.

Para dar credibilidad a su estafa, el denunciado argumentaba que él y sus supuestos negocios internacionales en China, de donde importaba contenedores, estaban vinculados a un gran empresa comercial española, que le hacía importes pedidos de material para su agencia de viajes.

Además, ofrecía una rentabilidad del 4% semanal y hasta el 30% anual, dependiendo de las operaciones. Les informaba, además, que como el precio del dólar estaba muy bajo podían obtener más márgenes con los pedidos y luego se les abonaría en euros al llegar a Zaragoza.

El querellado ya ha declarado en los juzgados y ha reconocido que recibió ese dinero, pero como un préstamo personal. Los supuestos contenedores enviados desde China cargados con el material estarían pendientes de un prepago para su envío a Zaragoza. Sin embargo, tras innumerables peticiones para la devolución del dinero al querellado, los dos afectados optaron por llevarlo a los tribunales al no lograr recuperarlo y, según fuentes jurídicas, podrían no ser los últimos. El abogado José Manuel Viladés, que representó a los afectados, prefirió no hacer declaraciones.