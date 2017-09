Santisteve defiende "la radical transparencia" de su viaje a Centroamérica

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha asegurado este jueves que el viaje que ha efectuado durante casi dos semanas a países de Centroamérica tendrá "unas cuentas por debajo de lo inicialmente previsto" y ha defendido la actuación de "absoluta y radical transparencia" de su Gobierno al respecto.

Aunque ha eludido precisar el coste de ese viaje a Centroamérica, ha destacado que las cifras se publicarán en la comisión correspondiente porque ni "hay nada extraordinario" ni "nada que ocultar".

En declaraciones a los medios en las Cortes, a donde ha acudido para seguir la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunidad, Santisteve no ha concretado esas cifras porque no se ha dedicado, ha dicho, a "sumar las facturas" y porque lleva "dos días sin dormir" tras haber llegado a España la noche del martes al miércoles pasados. Además, "a un alcalde que ahorra al Ayuntamiento 25.000 euros de su sueldo no se le puede reprochar que sea manirroto o malgastador", ha enfatizado.