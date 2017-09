Híjar: "La renovación de césped en los campos municipales se hará sí o sí"

La renovación de césped en los campos municipales de Zaragoza, prevista en una de las partidas de los presupuestos de este año, se hará "sí o sí", tal y como ha asegurado este jueves el concejal de Deporte, Pablo Híjar, para "dar tranquilidad".

Híjar ha comparecido en una rueda de prensa en el Consistorio de la capital aragonesa para disipar las dudas sobre este proyecto de 2,3 millones de euros, ante lo que ha considerado como "informaciones alarmistas" por parte del grupo popular.

"La partida no corre ningún peligro y el proyecto se hará sí o sí, en cuanto sea posible administrativamente", ha insistido el edil quien, pese a que no ha querido dar un plazo exacto, se ha referido a "la fase final de este año". Y ha añadido que en el caso de que esta renovación no llegara antes de fin de año, "escenario" que ha dicho no contemplar, igualmente "saldría adelante" y que "en ningún caso" se perderán los 2,3 millones de euros.