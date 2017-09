La mayor fiesta de disfraces de España se celebra en Zaragoza

Luces, fuego y acrobacias acompañarán a los asistentes al evento de la mano de la compañía Pablo Méndez Perfomances. “Vienen desde Galicia, con shows muy visuales, que han llevado a las grandes discotecas de Ibiza, o en Fabrick, en Madrid, y también en el desfile del orgullo gay de Viena. Se salen de lo habitual en estos eventos, con trajes creados por ellos mismos, que creo que sorprenderán”, augura Puls. También se contará con la presencia de 'influencers' de Zaragoza.

Para asistir a la fiesta, el único requisito es el de acudir disfrazado. “De fabricación casera o comprado, la procedencia del disfraz no importa, lo único que se pretende es reunir la mayor variedad posible”, dicen desde la organización del evento. No obstante, con las entradas anticipadas -que se pueden adquirir a través de la página web del evento-, se incluye un descuento para comprar en su web, con el fin de que el no tener atuendo no sea un impedimento para acudir.

Además, este año se realizará el sorteo de un viaje al Carnaval de Tenerife. “El sorteo tendrá lugar en días posteriores a la fiesta, con la participación de los que compartan sus fotos de la fiesta en las redes sociales”, explica el encargado de la comunicación. Las etiquetas para compartir las imágenes serán #Funiparty y #Funidelia.

Se mantiene además la céntrica sala Oasis como lugar de la celebración del aniversario. “Aunque la empresa se ha expandido en todo el mundo, su centro sigue estando en Aragón, en Zaragoza, por lo que nos gusta que siga teniendo lugar aquí, para que pueda venir toda nuestra gente”, explica Pulsm ya que desde hace varios años su base se sitúa en la capital aragonesa, aunque nació en Huesca.

Funidelia surgió en el año 2011 de la mente de dos jóvenes oscenses, Toño Escartín y Carlos Larraz, que gracias a un amigo que solía pedir este tipo de artículos a Estados Unidos detectaron un nicho de mercado. Y seis años después, su percepción se ha revelado como más que correcta, ya que 'The Financial Times' la situó en el puesto 94 de las 1.000 empresas cuyos beneficios más han crecido en los últimos tres años en Europa, siendo una de las pocas representantes españolas en el listado.

Actualmente cuentan con una plantilla en crecimiento de 50 personas, y un catálogo que supera las 30,000 referencias. Su último ejercicio, en 2016, se cerró con más de 11 millones de beneficio. “La previsión es que el del presente año sea de 20 millones”, dice el encargado de la comunicación. El motivo de crecimiento es la internacionalización de la empresa, que ya dispone de 30 tiendas on-line diferentes, y ofrece servicio en 13 idiomas distintos. De hecho, aunque son líderes en el sector en España, solo una cuarta parte de los pedidos llegan de su país. “Nos estamos expandiendo por Latinoamérica. También hemos abierto tiendas en Singapur y en Australia, la más reciente hace un par de semanas”, comenta Puls. Funidelia también está trabajando el tema de las mejoras en la logística, y ha añadido dos nuevos centros, uno en Latinoamérica, para trabajar en su expansión por el continente, y otro en Alemania.