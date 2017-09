La decisión de cobrar el billete de bus a solo un céntimo el día sin coches costará 100.000 euros

Estas serán dos de las propuestas más destacadas de la semana europea de la movilidad, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de septiembre con actos lúdicos y culturales para promocionar los medios de transporte sostenibles. Los actos más importantes coincidirán con el día sin coches, que el año pasado suscitó polémica por el cierre del paseo de Pamplona en una jornada laborable. Esta decisión supuso atascos en las horas punta y obligó al Ayuntamiento de Zaragoza a pedir disculpas por las molestias.

En esta ocasión, la propuesta más llamativa del día sin coches es cobrar un céntimo por el viaje en bus y tranvía, siempre que se abone con la tarjeta monedero o ciudadana (actualmente, se descuentan 74 céntimos por uso). "Es una iniciativa para dejar el coche en casa y utilizar el transporte público", declaró Artigas.

En el día sin coches, que cae en viernes, no se cortará una avenida importante, sino que se cerrará a la circulación rodada los entornos de algunos centros escolares durante la mañana y de centros de tiempo libre por la tarde. Según explicó Artigas, se trata en todos los casos de calles secundarias y la propuesta no afectará al transporte público. "Queremos que los niños sean protagonistas de la vía pública", dijo.

Movilidad eléctrica

Pero que el día sin coches no vaya acompañado del cierre de una gran avenida no significa que no se vaya a interrumpir el tráfico en ninguna durante la semana de la movilidad. La diferencia respecto a 2016 es que para evitar problemas se ha optado por hacerlo en un día festivo. El cierre, que se prolongará desde las 10.00 hasta las 21.00, afectará a Cesáreo Alierta, entre el Camino de las Torres y la avenida de San José.

"La avenida se convertirá en un banco de pruebas de la movilidad eléctrica", dijo Teresa Artigas. Se organizarán pruebas de vehículos eléctricos y habrá puntos de información. Según explicó la responsable municipal, se aprovechará el tercer cinturón para los recorridos con coches eléctricos. La jornada se cerrará con un concierto de la Dixie Rue del Percebe a las 19.30.

La semana de la movilidad se organiza bajo el lema ‘Compartir te lleva más lejos’ y contará este año con 29 actividades, en cuya programación han participado diversas entidades ciudadanas. El objetivo es favorecer la economía colaborativa y reducir el número de vehículos que circulan por las carreteras. Además se quieren promocionar los medios de transporte más limpios.

El programa se abrirá el 16 de septiembre, que será el día en que se presentará el pacto por la movilidad sostenible y se organizarán diversos actos en la plaza de Santa Engracia. Se han previsto también rutas ciclistas seguras, pensadas para que los usuarios más remisos a coger la bici venzan sus temores. Por ejemplo habrá una el domingo 17 entre Utebo y Casetas o por el Casco Histórico y las riberas los día 20 y 21.

Como en otros años se han organizado visitas guiadas al centro de control de tráfico (día 18) o al tranvía (día 20). Se han programado rutas a pie por el Casco, iniciativas como la inspección técnica de bicicletas o desayunos ciclistas. Todas las actividades programadas son gratuitas. Para la inscripción en las rutas y visitas guiadas debe remitirse un correo electrónico a semzaragoza@gmail.com con el nombre, DNI y los actos en los que se quiere participar.