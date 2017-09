Roque Oriol:"Me duele la cabeza por el golpe y el corazón por mi mujer"

" Me encuentro todavía desmejorado. Me duele la cabeza por el golpe y el corazón por mi mujer". Roque Oriol, víctima del atentado de Cambrils y marido de Ana María Suárez, la zaragozana asesinada la madrugada del 18 de agosto, resumió así su situación 15 días después del atropello mortal. Lo hizo a la salida de la misa celebrada ayer en el barrio de Jesús, donde reside, en recuerdo de las víctimas. Aunque se acuerda de todo y ha rememorado lo ocurrido en multitud de ocasiones , prefirió "no recordar".

"Si por mi fuera... Lo mío pasará, pero la muerte de mi mujer ha sido un golpe muy duro", reconoció aún visiblemente afectado. Pese a que su recuperación ha sido rápida (permaneció ingresado en coma inducido varios días en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan XXIII de Tarragona antes de ser trasladado al Miguel Servet), aún tiene un largo camino por delante. "Me tienen que quitar los puntos y tengo que ir al psicólogo. También tengo afectada la vista y el oído", aseguró. Recalcó, en este sentido, que el trato recibido por parte de los médicos y de las instituciones ha sido excepcional.

Oriol deseó que su cuñada Alicia, aún ingresada en el Servet, salga pronto del hospital. Fuentes de la familia Suárez confirmaron que "está mejor" y que evoluciona favorablemente, aunque, por el momento, no saben cuántos días tardará en volver a casa.

Ayer, más de cien personas entre familiares, amigos, conocidos y vecinos del barrio se acercaron hasta la parroquia de Jesús para recordar a Ana María y dar su pésame a Roque, gesto que este último, que estuvo acompañado en todo momento por sus seres queridos, agradeció enormemente.

Un sentido homenaje

Durante la ceremonia no faltaron palabras de recuerdo para Ana María y al resto de víctimas del atentado. "No me es fácil hablar en este contexto. Ana María nos ha sido arrebatada. Cualquier muerte supone un momento de dolor, pero una tan trágica como la que estamos recordando hace que el corazón humano se resienta. Los terroristas no saben lo que hacen", afirmó el párroco.

En su homilía, dedicada a todas las víctimas del atentado de Cambrils, instó a desterrar sentimientos como la rabia, la ira o la impotencia. "El mal no puede tener la última palabra, hay que gritar ‘no’ a la muerte, a la violencia y al terrorismo", añadió.

También aprovechó para "pedir fuerzas para los heridos que aún están hospitalizados y consuelo para los familiares de las víctimas". "Tengo la seguridad de que Ana María está ya disfrutando de la presencia de Dios", dijo.

La asociación de vecinos del barrio de Jesús también quiso dedicar unas palabras al término de la ceremonia. Sus socios dieron las gracias a todos los asistentes y trasladaron su dolor a los familiares. Raúl Gascón, presidente del colectivo, aseguró que fueron los propios vecinos quienes, tras la concentración del pasado día 25, pidieron poder tener un momento para dar "un último adiós más íntimo" a Ana María.

"Era una vecina activa en la asociación y muy conocida en el barrio. Aunque se ha ido, nos queda todavía su recuerdo", apuntó.

Continúa la recuperación

En adelante, Oriol continuará su recuperación en casa de uno de sus familiares directos, donde se trasladó de forma temporal tras salir del Miguel Servet. Se da la circunstancia de que ni él ni su cuñada Alicia pudieron asistir al funeral de Ana María, celebrado el día 22 en Torrero, ya que seguían ingresados en el hospital.

En las últimas semanas, las muestras de cariño han sido constantes tanto en Aragón como en Cataluña. El mismo día de la concentración en el barrio de Jesús, Cambrils celebró una multitudinaria manifestación en la que miles de personas condenaron los atentados yihadistas y mostraron su apoyo a las víctimas.