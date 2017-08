¿Qué fue de Myla Reservas?

Después de la tormenta siempre llega la calma. Y sino que se lo digan a Milagros Aguirre –más conocida por su apodo en las redes, Myla Reservas-, responsable de la pensión zaragozana La Ferroviaria, ubicada en la calle Madre Sacramento, 63. Tras convertirse en una noticia viral y protagonizar entrevistas en medios de toda España, esta vecina de Zaragoza de 55 años, que lleva trabajando más de 30 en la pensión -“toda la vida”, indica-, asegura que todo ha vuelto a la normalidad. “Estoy flipando. Todavía lo estoy digiriendo”, aseguraba en una entrevista concedida a Heraldo.es el pasado 2 de agosto. Tras el asedio mediático, Aguirre afirma que se han mantenido los mensajes de apoyo y los comentarios en su defensa llegados de toda España, incluyendo a sus familiares y clientes de toda la vida. Ella, por su parte, ha decidido seguir siendo la misma: “En las páginas de reservas sigo idénticamente como hasta ahora, respondiendo a los comentarios que considero injustos y agradeciendo a los clientes sus palabras de apoyo”.

Aunque la última vez declaraba no ser “muy amiga de eso de las redes sociales”, ahora admite que ha decidido darle una oportunidad a Facebook. “Todo lo que pasó me pilló completamente por sorpresa, fue mi hijo el que me avisó de que estaban hablando de mí en Twitter, yo no sabía ni lo que era eso”, recuerda. “Me dijo, la has liado parda. Y ahí empezó todo”, añade.

Aunque reconoce que en un momento temió por las consecuencias de lo ocurrido y porque afectase a su trabajo; ahora, casi un mes después, Aguirre afirma que durante este mes de agosto las reservas en su establecimiento han crecido en un 20%. “La verdad es que estoy contenta y si encima viene más gente, pues mucho mejor. Lo que tengo claro es que yo no voy a cambiar ni mi actitud ni mi forma de ser. Admito a todo aquel que cumpla las normas”, asevera.