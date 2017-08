Investigan la muerte de un detenido en el calabozo de la comisaría de Policía del Actur

El Juzgado de Instrucción número 10 de la capital aragonesa tiene abierta una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de Roberto A. S., de 42 años, ocurrida el pasado 21 de agosto en un calabozo de la comisaría de la Policía Nacional del Actur. Según pudo saber este periódico, el deceso se produjo por causas naturales, pero no fue detectado hasta varias horas después de registrarse, por lo que se ha iniciado una investigación. La Jefatura Superior de Policía de Aragón no quiso ayer confirmar ni desmentir este suceso.

Roberto A. S., politoxicómano antiguo y con numerosos antecedentes penales relacionados en su mayoría con robos, había sido arrestado una vez más por un delito común y trasladado a la comisaría del Actur, donde se encuentra la inspección central de guardia, a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Durante la tarde del domingo, solicitó ser trasladado al hospital para que le dieran medicación para dormir, cosa que los agentes hicieron. Tras regresar a los calabozos y meterlo en una celda con otras dos personas, le dieron la cena. El hombre comió algo pero no se la llegó a terminar. Después, se durmió y ya no volvió a despertarse. Los policías descubrieron que estaba muerto en la hora del desayuno. El cuerpo no presentaba signos de violencia y sus compañeros de celda tampoco se enteraron de su fallecimiento. El levantamiento del cadáver se produjo sobre las 9.30.

Un deceso similar