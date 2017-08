Los alquileres turísticos avanzan en Aragón, pero sin generar conflictos

No cabe duda de que el debate del verano 2017 en España aborda el fenómeno del turismo masivo y sus consecuencias. El problema se centra en cómo servicios como las viviendas de uso turístico encarecen los alquileres y empujan a la población local fuera de sus barrios, así como en las actitudes irrespetuosas de algunos visitantes en lugares especialmente visitados. En Cataluña y el País Vasco, donde las protestas y los actos vandálicos son más palpables, hay también cierto componente político en las reivindicaciones.

Las pintadas del "turist go home" no han llegado a Zaragoza ni al resto de Aragón. No existe ese rechazo y tampoco parece cercano. Pero el principal desencadenante de esa alergia al turista, los pisos que se arriendan de forma específica para ese nicho de mercado, sí llevan al alza varios años. En los últimos meses, mucho: de marzo de este año a este mismo mes de agosto se ha pasado en Zaragoza de 230 viviendas a disposición de los usuarios de AirBnb a 306. A la plataforma más popular se unen otras como Wimdu, Niumba o HomeAway, que van sumando viviendas poco a poco. Detrás de los arrendamientos en Aragón hay unas pocas empresas privadas, que por el momento son minoría frente a los particulares.

La Comunidad tiene registradas más de 1.700 plazas destinadas al uso turístico, que se reparten entre la capital y otras zonas de especial interés para el foráneo, como el Pirineo, la zona de influencia de Motorland o el Matarraña. Con la puesta en marcha de un marco legal específico y el control del Gobierno aragonés se consiguió atajar la posible competencia desleal. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística, hasta junio de este año se ha incrementado su actividad casi un 17% respecto al mismo momento de 2016.