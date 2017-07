"¿Cómo no alimentar a tu hijo por estar en la piscina?"

Las previsiones meteorológicas no fallaron. La lluvia deslució el día fijado por el Ayuntamiento para concienciar a la sociedad sobre la naturalidad de practicar la lactancia materna en cualquier espacio público, concretamente en las piscinas municipales. A pesar del tiempo, más de una veintena de madres acudieron a las piscinas públicas, según datos facilitados por las mismas.

Sandra Hernández, usuaria habitual del Centro Deportivo Municipal Actur, acudió con su bebé Nael de cuatro meses como cada día. Ayer no tuvo que pagar, ya que el Ayuntamiento permitió, durante toda la jornada, entrar de forma gratuita a las madres con bebés lactantes a las veintidós piscinas municipales de la ciudad. Aunque Hernández reconoce que nunca ha tenido ningún incidente mientras daba el pecho a su hijo cree que la jornada de ayer era necesaria. "Si tienes un bebé y solo le das pecho, ¿cómo vas a dejar de alimentar a tu hijo por la gente o por estar en una piscina pública?", explicó esta madre. Los pequeños no eligen en qué momento quieren comer y esa situación puede darse en cualquier lugar. "No me voy a meter a un baño para darle el pecho a mi hijo, porque tampoco me parece higiénico para él", argumentó Sandra Hernández.

‘Dar el pecho es un derecho’, este fue el lema de la campaña del Consistorio. La iniciativa quería respaldar "el derecho de las madres a amamantar a sus hijos e hijas en las piscinas municipales, tras la polémica surgida recientemente en algunos recintos privados de la ciudad". El concejal de Deporte, Pablo Híjar, ya indicó que "cualquier vecina que se encuentre con alguna restricción en este sentido puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento o realizar una queja formal".

Un paso más allá