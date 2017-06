Jorge Azcón : “ZEC es el gobierno del lío y la bronca. Se enfrenta con todo el que puede”

Creo que es objetivamente malo.

¿Y qué ha sido lo peor?

Es una difícil elección. Es el gobierno de la confrontación, el lío y la bronca. Se enfrenta con todo el que puede en lugar de dialogar y llegar a acuerdos.

¿Qué consecuencias tiene eso?

Muchas. Una es la judicialización de la vida política. Es una época récord en varapalos judiciales. Y otra es la paralización de la ciudad, no solo en cuanto a grandes proyectos de inversión y empresariales, sino en la gestión del día a día.

¿Podría citar algún ejemplo?

Durante estos dos años hemos tenido la huelga más importante en el transporte en la historia. Pero no solo eso. Zaragoza tiene el récord en deuda por habitante. Eso tiene una consecuencia: la calidad de los servicios públicos no solo no mejora sino que empeora, porque el gobierno no sabe gestionar.

ZEC saca pecho de haber reducido la deuda sin recortes.

Si la deuda se ha reducido es por una razón fundamental: no han sabido ejecutar el presupuesto. Hay que recordar los datos de inversión. Solo 22 millones de euros, siete en Acción Social. Esa es la realidad de la gestión.

¿Y lo mejor de estos dos años?

Se han preocupado de que las charangas dejen de ser un problema. Hay que reconocerlo.

Santisteve prometió que iba a barrer el clientelismo y la corrupción. ¿Lo ha hecho?

Este gobierno se caracteriza por lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo. ¿Dónde están las promesas de regeneración? Concejales imputados que siguen en su cargo. ¿Dónde está la emergencia social? ¿Y las promesas de transparencia? Todo lo que prometió ZEC con el paso del tiempo vemos que era una ilusión.

Tras las conclusiones de la comisión de investigación de Ecociudad, ¿cree que el caso acabará en los tribunales? ¿Lo llevaría el PP si nadie más lo hace?

Lo prudente cuando se hace una comisión de investigación es ver todos los informes. De momento está claro que han conseguido algo que parecía imposible: poner de acuerdo a CHA, Ciudadanos, al PSOE y al PP. Creo que hay delitos, entre los que hay uno de acoso a un funcionario. Ese delito, que debería acabar en los tribunales, no lo puede llevar el PP, sino el propio funcionario.

¿Cómo analiza hoy la decisión del PSOE de apoyar a ZEC en la investidura?

El PSOE optó por el sillón de Lambán en lugar de preocuparse por los zaragozanos. El PP ofreció la alcaldía a Pérez Anadón, pero sin el apoyo de Podemos a Lambán, la presidencia de la comunidad podía haber recaído en el PP.

¿Esa oferta al PSOE sigue en pie?

Hoy la situación es radicalmente distinta. Para que hubiera una moción de censura, no deberíamos hablar de sillones sino de los problemas de los ciudadanos. No se trata de quítate tú para sentarme yo. No veo ese escenario, no porque no haya problemas, sino porque hay un presupuesto. A trompicones, los partidos de izquierda acaban poniéndose de acuerdo.

PP y PSOE han votado juntos muchos asuntos. ¿Se está gobernando Zaragoza desde la oposición o hay bloqueo a la acción de gobierno, como dice Santisteve?

Zaragoza no se merece este gobierno ni un alcalde que se haya convertido en el hazmerreír de España. Hay muchas discrepancias ideológicas entre CHA, PSOE, Ciudadanos y el PP, pero ZEC consigue ponernos de acuerdo por su falta de sentido común.

ZEC no se entiende con sus socios, sobre todo con el PSOE.

Tenemos al alcalde con menos respaldo democrático en la historia de esta ciudad. Y Santisteve, en lugar de optar por el diálogo, ha elegido la confrontación, también con los partidos de la izquierda. Discuten más por su propio espacio electoral que por los problemas reales.

Habla de confrontación, pero Santisteve aduce que ha llegado a acuerdos "históricos" con la DGA para la ley de capitalidad o con Fomento para la cesión de la avenida de Cataluña.

Una cosa es llegar a un acuerdo importante como el de la avenida de Cataluña y otra cosa es que se hable de acuerdos históricos. Han sacado una ley de capitalidad dejando a prácticamente la mitad de los concejales fuera. Eso no es un acuerdo histórico, es un mal acuerdo. Es una gota en un océano. Los ejemplos de confrontación, bronca y lío podrían llenar páginas enteras.

¿Ve problemas de unidad en ZEC?

Veo con problemas al alcalde para repetir. No entendemos por qué ha cambiado de opinión. Todos le oímos expresar su deseo de repetir y ahora dice que se lo tiene que pensar. Si no repite, hablaremos de una moción de censura que Podemos le hace al alcalde por su pésima gestión. En el Ayuntamiento, Podemos juega un papel fundamental. El otro es Alberto Cubero.

¿Qué opina de Cubero?

Tiene el liderazgo que no tiene el alcalde. Pero evidentemente es el exponente máximo de la confrontación. Es el capitán de los líos.

De cara a 2019, los partidos definirán su proyecto. ¿Cuáles serán los ejes de su propuesta?

El Ayuntamiento necesita poner orden en las cuentas, bajar los impuestos, fundamentalmente la plusvalía que se ha convertido en un atraco a mano armada, debatir y acordar un nuevo modelo de ciudad... Ya planteamos una apuesta muy importante en la movilidad, como es el coche eléctrico y autónomo, y la economía colaborativa. Y luego el debate en torno al modelo energético.

¿Y en materia de movilidad?

No puede ser que el transporte que mayoritariamente utilizan los zaragozanos haya sido el gran olvidado. Sin desechar ninguna otra alternativa y sin olvidarnos de los peatones, hay que preocuparse por mejorar la red de autobuses, que funcionaba bien y que se ha convertido en un desastre.

¿Tampoco desechan la segunda línea de tranvía?

La pregunta no es si la segunda línea de tranvía es buena o mala. La pregunta es si Zaragoza, la ciudad más endeudada de España, puede pagar una segunda línea de tranvía que costaría más de 250 millones. La respuesta es no.

¿La sucesión de casos de corrupción lastra las posibilidades de recuperación del PP?

Sin ningún género de dudas. Los casos de corrupción que afectan al PP en otros lugares de España nos afectan al PP en Aragón y en Zaragoza. Es la mayor lacra que hoy tenemos que soportar quienes defendemos las ideas del PP.

¿Qué siente un cargo del PP cuando cada poco tiempo surge un nuevo caso de corrupción en cargos de su partido?

Repugnancia.