Quedada reivindicativa para dar de mamar en la plaza de España

Una madre denunció esta semana que no le habían dejado dar el pecho a su hija cuando estaba sentada cerca de la piscina en el Centro Natación Helios de Zaragoza. Otras madres aragonesas han contado en los últimos días en artículos y en las redes sociales situaciones similares de rechazo o prohibición de la lactancia materna en espacios públicos. En apoyo a estas mujeres y para sensibilizar sobre las beneficios de la lactancia materna, se ha convocado una quedada para dar el pecho este sábado a las 19.00 en la plaza de España de Zaragoza.

La convocatoria ha surgido de varios grupos de apoyo a la lactancia materna. "Después de varios incidentes en Zaragoza con la lactancia materna queremos sentarnos juntas para dar de mamar a nuestros pequeños en la plaza de España. Queremos mostrar que la lactancia materna es algo natural y bonito, que no vamos a taparnos ni tampoco dejar de hacerlo", afirman en la convocatoria que se está moviendo por las redes sociales, promovida por el grupo de Facebook Porteo Ergonómico Aragón Grupo de Mamás canguras aragonesas.

"En nuestro grupo de porteo y lactancia comentamos esta tema, y casi todas hemos tenido problemas en alguna ocasión por dar el pecho. A mí me pasó hace unos meses. Mi hija recién nacida lloraba, hacía frío y entré a una cafetería para darle el pecho. Me dijeron que ahí no podía y que me fuera. En otra ocasión, una señora me dijo que era una guarrería dar el pecho en la calle. Con la quedada de este sábado queremos reivindicar que la lactancia materna es buena y no un motivo de vergüenza", afirma Lorena García, madre de dos hijos y miembro del grupo de Facebook que ha lanzado la convocatoria.

Falta de regulación