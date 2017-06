La acusada de incendiar residencia "sabía lo que hacía, pero no las consecuencias"

La acusada de incendiar en julio de 2015 la residencia de mayores Santa Fe de Zaragoza, donde murieron 9 ancianos, distinguía entre el bien y el mal y sabía lo que hacía, si bien su capacidad mental, con un coeficiente intelectual límite, podía llevar a una merma "parcial" en la percepción de las consecuencias.

Así lo ha asegurado el forense del Instituto de Medicina legal de Aragón Salvador Baena durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra María del Carmen Alejandre, residente en este inmueble, que presuntamente incendió el 11 de julio de 2015 porque no quería estar allí dado que estaba situado fuera del área urbana, no podía salir y a sus 62 años convivía con personas de más edad, muchos de ellos dependientes, y "los abuelos no le gustaban".

El hecho de que no le gustara la residencia y el anuncio de su hijo y nuera de que no iban a invitarle a su boda fueron los elementos "desestabilizadores" en la conducta de la acusada, que presenta una "marcada frialdad" y falta de empatía, pero que no sufría demencia sino "una merma leve y parcial de la imputabilidad", es decir, de la capacidad de entender y querer la conducta que uno realiza, ha explicado Baena.