El PSOE exige responsabilidades políticas por las agresiones en el albergue, pero no pide dimisiones

El pasado mes de diciembre una trabajadora sufrió la agresión de un usuario, y el pasado mes de mayo una usuaria fue víctima de una violación por parte, presuntamente, de otro usuario.

Una agresión sexual en unas dependencias municipales "no se tiene que quedar en decir lo siento", ha dicho Campos, sino que se tienen que dirimir responsabilidades políticas". Sobre la posible petición de dimisiones ha matizado que "la solución no está en esos términos, sino en que haya luz y taquígrafos y asunción de responsabilidades".

La edil ha expuesto que además de tomar medidas "estos asuntos se tienen que gestionar rápido", y ha argumentado que ha sido un caso al que "no se le prestó atención hasta que no salió a la opinión pública y no es el mejor procedimiento porque la culpa no es del mensajero, sino de alguien que en dependencias municipales no calibró el tema para poner a disposición de la presunta agredida los servicios sociales", ha opinado, al tiempo que ha añadido que "es de preocupar y hay que extremar la vigilancia".

Asimismo, ha reconocido que "el Gobierno está valorando qué no ha funcionado y qué hay que mejorar", pero ha abundado en que "no se hizo un buen control en ese momento y se tardaron muchos días en dar una respuesta a una ciudadana y eso es gravísimo".

Lola Campos ha incidido en que "es inconcebible" que se tengan dudas ante lo que es una agresión sexual y "eso nos hace pensar que ha habido una mala gestión de una crisis y alguien debe responder por esos fallos, además de mejorar los procedimientos porque está claro que algo ha fallado".

Finalmente, la concejal del PSOE ha abogado por "mejorar la seguridad y el entendimiento entre todos los servicios sociales".