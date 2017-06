Acuchillan a un joven en una pelea junto a la avenida de Cataluña

La Policía busca al autor de la cuchillada recibida por un joven ayer por la tarde en la calle del Río Matarraña, una vía perpendicular a la avenida de Cataluña, casi a la entrada ya del barrio de Santa Isabel. El herido fue trasladado por una ambulancia al Hospital Miguel Servet, donde quedó ingresado en estado grave aunque, según fuentes policiales, no se temía por su vida.

La agresión se produjo sobre las 16.30. La Policía recibió varias llamadas alertando de una pelea en la que estaban implicadas varias personas, pero cuando llegaron al lugar ya no había nadie. No obstante, la investigación abierta por agentes del Grupo de Homicidios permitió unas horas más tarde detener a dos de los implicados en la reyerta, aunque no al autor material del navajazo.

El agresor, no obstante, ya habría sido identificado y se trataría de una persona relacionada con el tráfico de drogas que ha salido hace poco de la cárcel. Parece que la actividad ilícita le viene de familia, ya que alguno de sus miembros es conocido por vender sustancias estupefacientes en esa zona de la avenida de Cataluña, aunque ahora esa persona ya no reside en esa parte de la ciudad, según explicaron vecinos de la zona.