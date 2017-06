A falta de cemento bueno es el precinto

No son obra de Manolo y Benito , pero no tienen nada que envidiar a sus ñapas. La Policía Local ha decidido ponerse manos a la obra y tirar de precinto para asegurar los múltiples baldosines levantados que han aparecido en varios puntos de Zaragoza en los últimos días. Sin una ‘operación baldosa’ que evite el deterioro de la vía pública, la cinta aislante se ha convertido en un socorrido (y económico) remedio para evitar posibles traspiés.

Se ha visto, por ejemplo, en la calle de Vicente Aleixandre, en el Actur, o en pleno paseo de Sagasta, aunque Conservación de Infraestructuras no tiene constancia de ningún parte de la Policía Local. Fuentes del Ayuntamiento recordaron que esta es una solución provisional y que en el momento en que se reciban las oportunas notificaciones se procederá a su arreglo. No obstante, hay zonas que llevan varios días así.

Se da la circunstancia de que el precinto colocado en el Actur está en una calle próxima a las piscinas municipales por la que pasan decenas de personas al cabo del día. El del paseo de Sagasta, por su parte, está al lado de una zona de juegos infantiles.

Sean blancos o a rayas, las cintas han conseguido llamar la atención de no pocos vecinos, que exigen una respuesta inmediata.

El Consistorio insiste que esto "no es lo habitual". No obstante, años atrás ya utilizó precinto para proteger el pavimento en calles como la de San Miguel. Lo normal, en estos casos, es que la Policía Local dé parte a Conservación de Infraestructuras, aunque, por el momento, no se sabe qué ha podido fallar esta vez.

Tan vistoso arreglo ha alertado a partidos como el PP. Pedro Navarro, portavoz de la formación en el Ayuntamiento, lo denunció ayer. A su parecer, estos casos evidencian "el lamentable estado en que se encuentran buena parte de las aceras de la ciudad". "Mientras Zaragoza en Común pierde el tiempo con sus fantasías políticas, los baches y agujeros se multiplican en la ciudad y la Policía recurre a la cinta aislante para reparar las aceras", aseveró.

Navarro considera que Zaragoza "nunca había ofrecido una imagen tan desoladora como consecuencia de la falta de inversiones y del deterioro de los servicios públicos básicos".

"Pretenden solucionar con cinta aislante lo que habría que arreglar con presupuesto y con una apuesta seria por el día a día", manifestó, al tiempo que aludió al varapalo judicial de la ‘operación baldosa’, anulada por el Tribunal de Contratos, que concluyó que limitar el concurso a empresas de inserción supone vulnerar la normativa europea. Opinó, por otra parte, que aunque el alcalde y el concejal de Urbanismo lo llamen "el Urbanismo de las pequeñas cosas, lo único pequeño son sus ganas de solucionar los problemas de los barrios de Zaragoza".

El Consistorio, que ya estudia las afecciones detectadas en estos y otros puntos de la ciudad, espera que la situación se resuelva en las próximas horas. Una vez se dé la orden, las brigadas municipales acudirán a estas zonas para dar una solución definitiva a los baldosines levantados.