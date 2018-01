¿Tiene cabida la autopublicación en la Feria del Libro de Zaragoza?

Aunque, como ocurre en algunas ferias del libro españolas, no todas las editoriales tienen cabida en ellas. Depende del reglamento de cada una. En la de Zaragoza, según el artículo 2 de su normativa de la Feria del Libro de Zaragoza “podrán participar en la Feria del Libro de Zaragoza, las librerías, las empresas editoriales y las empresas de distribución del sector del libro” pero “quedan excluidos de la participación los vendedores autónomos de librerías, editoriales o distribuidoras que realizan su actividad fuera de establecimiento y de horario comercial”.

Este punto no aclara expresamente qué ocurre con las editoriales de autopublicación y por ello, la normativa también recoge que “la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (Copeli) se reserva la decisión final en la interpretación de los artículos del citado reglamento, y en los supuestos no explícitamente contemplados en este articulado”.

La normativa también señala que “los libreros, editores y distribuidores de ‘libros de viejo’ y de ‘saldo’, no podrán concurrir a la Feria, aunque pertenezcan a cualquiera de los gremios” ya que en la capital aragonesa celebran su propia Feria del Libro Viejo y Antiguo unos meses antes que la Feria del Libro de Zaragoza.

“En un principio, quedarían fuera ese tipo de editoriales de autopublicación, -explica Sergio Navarro, presidente de Copeli-. De alguna manera, continuamos con la dinámica que nos invita a seguir el Gobierno de Aragón, que es una apuesta por la profesionalización del sector y sobre todo también por ofrecer ciertas garantías legales y de profesionalidad. Lo que prevalece de alguna manera también para nosotros es que participen editoriales integradas en nuestras asociaciones profesionales y, en el caso de librerías, en la asociación de librerías, porque entendemos que juntos tenemos muchísima más fuerza para luchar por los objetivos que tienen los distintos sectores del libro”.

“En los últimos 5 años no hemos tenido solicitudes de editoriales de autopublicación -recuerda Eva Cosculluela, presidente de la Asociación de Librerías de Zaragoza-. Además, en Zaragoza el precio para estar en la feria es mayor que para las editoriales asociadas al gremio en Aragón. No creo que a una editorial de autoedición de fuera de la Comunidad le salga a cuenta pagar la tarifa que tiene que pagar para venir a aquí”.

“Por otra parte,algunas de estas editoriales han decidido funcionar al margen del canal de comercialización del libro (editorial-distribuidor-librero). Es un poco raro que durante el año prescindan del canal de comercialización del libro y luego quieran estar en una feria organizada precisamente por ese canal de comercialización. Creo que hay que ser coherente y si optan por prescindir de ese canal, lo cual es lícito, tiene que ser con todas las consecuencias”, apostilla.

Las cuotas de participación por caseta en la feria zaragozana oscilan en función de la condición, o no, de asociado a la Asociación de Librerías, la Asociación de Editores, la Asociación de Distribuidores, asociaciones de autores y escritores o a Copeli, además de si se trata de editoriales, librerías o distribuidoras de Aragón (350 euros. No asociados, 1.500) o de fuera de la Comunidad (1.700 euros. No asociados, 1.950).