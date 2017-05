Dos zaragozanas, 'atrapadas' en Venezuela

Estaba previsto que las zaragozanas María Pereira y su hija Valeria pisasen de nuevo España este martes a las 8.30 pero su vuelo, procedente de Venezuela , todavía no ha salido .

María, quien el pasado 14 de abril viajó hasta Barinas, su ciudad natal, para visitar a su madre enferma, lleva viviendo 12 años en España, donde se ha casado con un zaragozano y ha tenido dos hijas. La pequeña, de tres años, está atrapada con ella en Venezuela.

La aerolínea estatal venezolana Conviasa, propiedad del ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre de Venezuela desde 2012, con la que tenían contratado el viaje, ha tenido que suspender varios vuelos a Madrid y Buenos Aires este mes al quedarse sin aviones por no pagar las cuotas de alquiler.

"Al llegar, encontramos muchísima gente. Nos dijeron que nuestro vuelo estaba suspendido y, desde entonces, estamos a la espera de recibir más información", comenta María, quien junto a su hija ha pasado más de 48 horas en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas.

"Emocionalmente me encuentro muy mal, angustiada y nerviosa", explica sobre su situación. En estos momentos, María y la pequeña Valeria han sido alojadas en un hotel en Caracas a la espera de recibir información sobre su vuelo.

"No sé hasta cuándo vamos a tener que estar esperando aquí. Nadie te da una respuesta", comenta con preocupación. 'La única información que tenemos son los rumores. Como Conviasa es una aerolínea del gobierno no nos están diciendo la verdad, solo lo que les conviene".

"Si la niña se enferma, ¿qué medicamentos le voy a dar si aquí hay escasez? Le traje unos antibióticos porque ha tenido un problema de salud pero ya se nos han acabado", apunta María, quien reconoce que la situación en Venezuela está "fatal".

Desde Zaragoza, su marido Daniel Morales ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con la embajada española, aunque no lo ha conseguido. “Me encuentro con la incertidumbre de que no puedan salir”, comenta Daniel.