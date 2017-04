'Letras y flores' para un solar en La Jota

La situación de “total abandono” de este solar, “tabicado por un muro en mal estado y cerrado con una puerta de metal”, dicen, causa problemas serios a los residentes en el entorno. Así, hablan de proliferación de ratas y concentración de maleza, cañas y arbustos, estancamiento de agua o multiplicación de mosquitos.

Además, “tenemos conocimiento de que no se puede edificar en dicha parcela porque no reúne las condiciones legales para un aprovechamiento de espacio óptimo, que pertenecía o pertenece a un propietario particular y que en 2015 podría haber pasado a ser propiedad de un banco”, explican desde el colectivo.

Por tales razones, y al creer que no existe interés alguno en el espacio por parte del propietario, “pues nadie lo ha mantenido ni limpiado”, piden al Ayuntamiento de Zaragoza que intervenga tratando de gestionar una cesión de uso en precario de la propiedad al Consistorio. “Proponemos, dada la improbable circunstancia de que se edifique en él, que se acondicione y se mantenga debidamente y se incluya en el programa ‘Esto no es un solar’”, añaden en la AVV, donde argumentan que “en otros solares de la ciudad se ha conseguido llegar a acuerdos en esta materia” y, en este caso, “podría ser incluso una solución para el propietario”.

Todo ello fue transmitido por la agrupación el pasado mes de octubre a Zaragoza Vivienda mediante una solicitud que también incluía un proyecto y una propuesta de actuación diseñada para el solar. Su objetivo: contar con un espacio multitarea al aire libre destinado a la promoción, la práctica y la difusión de diferentes actividades relacionadas con la cultura, la lectura o el arte para los vecinos y, especialmente, durante el verano. “Pedimos una inversión mínima para su limpieza, para cubrir el suelo, colocar mobiliario y realizar un cerramiento”, comenta Andrés.

Si llegase a hacerse realidad la propuesta, entre sus ideas, el nombre valorado para un lugar que les gustaría que fuese de gestión compartida entre distintos colectivos, es ‘Letras y flores’, y en él podrían realizarse, según explican, desde talleres de artesanía, jardines verticales, cursos, sesiones de yoga o relajación, lectura de libros, ‘bookcrossing’, charlas, juegos, exposiciones, actividades como ganchillo pintura, escultura, modelado… o, incluso, zonas de trabajo para que los más pequeños realizasen los deberes.

“Siempre que no se produjesen molestias, este lugar podría ayudar a esponjar la zona urbana, ya que no existe ningún espacio al aire libre entre las seis manzanas que comprenden las inmediaciones”, agregan en su proyecto.

Si bien, lo que urge ahora a estos demandantes es que se acometan trabajos de limpieza en esa superficie de la calle Los Caracoles. “Por problemas de higiene, debe limpiarse antes de que llegue el calor del verano ya que las circunstancias en la que se encuentra suponen un peligro”, opina el presidente de la asociación. Así, solicitan al gobierno municipal que exija tal acondicionamiento al propietario o que actúe de forma subsidiaria; y si no reciben una respuesta a corto plazo, no descartan poner en marcha una recogida de firmas “para que se solucione este problema”.