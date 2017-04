Urbanismo da un mes al Aura para cambiar sus sótanos y su discoteca y evitar su clausura

El complejo Aura, situado en plena orilla del Ebro, tiene un mes para comprometerse a redefinir sus usos y evitar el cierre. Ayer mismo podría haber perdido su licencia de actividad por no ajustarse al proyecto inicial, que contemplaba un predominante uso deportivo. No obstante, PP, PSOE y C’s forzaron la retirada del expediente, que se llevará a la próxima gerencia de Urbanismo, para no perjudicar a quienes tenían allí apalabrada alguna celebración. Aseguraron, en todo caso, que el informe del servicio de disciplina urbanística es demoledor, ya que evidencia unas "más que obvias irregularidades".