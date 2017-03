Fomento accede a una cesión "acelerada" de la avenida de Cataluña a Zaragoza

El ministro ha expresado su compromiso en una comparecencia de prensa hecha tras una reunión con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en la que se ha hablado sobre la avenida de Cataluña pero también de otras cuestiones urbanísticas que requieren cesiones de suelo por parte de Fomento.

De la Serna ha incidido en su compromiso de agilizar la cesión de la avenida, una travesía que corresponde al trazado de la antigua carretera N-II y que con el tiempo se ha integrado en la trama urbana de la ciudad, a fin de que el ayuntamiento tenga la capacidad de acometer, con cargo a sus presupuestos, un plan de urbanización.

Ha expresado su disposición, además, a que con carácter previo a la cesión, el ministerio proceda a llevar a cabo la renovación de toda la calzada afectada.

En su intervención, ha manifestado la voluntad de su departamento de continuar durante la actual legislatura con la misma política de cesión de travesías en cascos urbanos a los ayuntamientos, con el compromiso previo de mejora de las calzadas.

El ministro también se ha comprometido a favorecer la cesión de unos terrenos de Adif en la zona de la avenida Tenor Fleta y a conveniar la construcción de una estructura que permita superar los dos túneles en forma de cajón que impiden dar continuidad a esta vía hasta el Tercer Cinturón urbano.

De la Serna, tras reconocer que la petición del consistorio responde a una reivindicación de años atrás, ha anunciado que ambas partes ya se han emplazado para la redacción del convenio de cesión del suelo y para la formalización, "lo antes posible", de un acuerdo con Adif para la construcción de la estructura referida.

En relación a este proyecto, el ministro ha recordado que la firma del acuerdo conllevará la ejecución del proyecto de adecuación del paso sobre los túneles del tren a cargo del Adif pero de forma coordinada con el ayuntamiento.

Por otra parte, y en respuesta a la petición de Santisteve de dar continuidad al proyecto de integración de los espacios ferroviarios en la ciudad a través de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, el responsable ministerial ha incidido en la necesidad de redimensionar el proyecto original a fin de darle viabilidad.

Según ha explicado, el planteamiento que se hizo inicialmente tiene "dificultades" de viabilidad debido a la "poca posibilidad" en la actualidad de materializar los aprovechamientos urbanísticos y las plusvalías que se barajaban.

Tras advertir que en otras ciudades esta situación había obligado a disolver sociedades similares, el ministro se ha mostrado partidario en el caso de Zaragoza de hacer un "replanteamiento realista" del proyecto, una vez garantizados los créditos, para tener "estabilidad de trabajo" hasta el año 2025.

A su juicio, "si nos empeñamos en mantener un proyecto que no es viable e insistimos en intentar conseguir los rendimientos que a día de hoy sabemos que no son posibles, caeremos en la frustración".

Ha insistido, en cambio, que la modificación del proyecto inicial permitirá llevar a cabo su ejecución de manera coordinada entre los socios implicados.

El alcalde de Zaragoza ha valorado de forma satisfactoria y "fructífera" el resultado del encuentro mantenido con el ministro en los tres puntos planteados, entre ellos el referido a la avenida de Cataluña, una obra cuya necesidad ha calificado de "imperiosa" para la ciudad.

Santisteve ha asegurado que durante la reunión no se habían hecho valoraciones sobre el coste de mejora de la travesía, aunque ha admitido que el tramo ya reformado años atrás a cargo del consistorio no recaerá sobre Fomento al no existir un compromiso previo entre ambas administraciones.

1,3 millones de euros

En este punto, el ministro, que ha aludido a una estimación de tiempo atrás que valoraba en 1,3 millones de euros los trabajos, ha intervenido para advertir que la administración central "no puede hacerse cargo de obras que se hayan hecho años atrás".

El responsable municipal también ha valorado la posición favorable del ministerio a la cesión de los terrenos propiedad del Adif que mantienen bloqueada la salida desde la ciudad al Tercer Cinturón desde la avenida Tenor Fleta.

A su juicio, la construcción de un puente sobre los túneles ferroviarios que impiden el paso permitirá que esta avenida sea una vía de salida de la ciudad que permita solucionar problemas de movilidad urbana.

Santisteve ha valorado, además, la inmediata creación de un grupo de trabajo en el seno de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad para tratar de buscar una alternativa viable al plan de integración de los espacios ferroviarios en la ciudad.

En relación a este punto, ha admitido que los "problemas" derivados de la burbuja inmobiliaria a causa de la crisis han dejado "enormes cicatrices" en la ciudad que suponen, además, unos costes y cargas financieras enormes".