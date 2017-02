Alberto Cubero defiende ante el juez la actuación del Ayuntamiento en la carpa de la cerveza

El consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero , ha mantenido ante el juez que el expediente que autorizó la i nstalación de la carpa de la cerveza se tramitó como marca l a Ley de Espectáculos Públicos de Aragón. El edil, que declaró ante el magistrado Rafael Lasala durante una media hora, señaló en los pasillos de los juzgados que había dejado claro que se cumplieron "todas las exigencias de las instalaciones" . "Me han preguntado sobre las instalación y licencia de apertura de la carpa, y hemos dado toda la información que teníamos desde el Ayuntamiento que no es ni más ni menos que la que ya obra en el expediente", manifestó. El concejal añadió que ahora solo queda esperar a ver qué hace el juez y si decide el sobreseimiento de la causa.

El instructor había citado también como investigado a Enrique Asensio, jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, que supervisó la documentación aportada por los técnicos municipales y la empresa instaladora. Asensio no hizo declaraciones pero su abogado, Enrique Trebolle, defendió que su actuación fue totalmente correcta y dio el visto bueno a una serie de certificados que le presentaron otros técnicos a la firma. “No se le puede exigir una supervisión de una supervisión”, expuso.

Sobre a quién le corresponde dar el visto bueno a la estructura de la carpa, el abogado expuso que la competencia es del “promotor y sus servicios correspondientes”. “Y luego hay un certificado de fin de obra, que lo otorga el ingeniero correspondiente, y no estoy culpabilizando a nadie, y luego otro del servicio de prevención de incendios, expedido por ingenieros o arquitectos, que da el visto bueno a esa instalación. A partir de ese momento hay una proposición y una decisión. Y es un acto reglado, si se dijera que no sería una arbitrariedad”, dijo.

No opinó lo mismo el abogado de la acusación particular, Alberto Cervera, que calificó de “lamentable” las declaraciones prestadas por los dos investigados, “especialmente” la de Enrique Asensio por las contradicciones en las que, a su juicio, ha incurrido. “Habla de que en el certificado de fin de obra sí que se exige que la carpa tenga una estructura correcta y sin embargo llegamos al ridículo o al absurdo cuando dice que no se lee el proyecto porque, asegura, que el Ayuntamiento no tiene la obligación de hacerlo”. El abogado criticó, además, que realmente en el proyecto “no hay nada sobre la estructura” porque el Consistorio “no lo exige”.