Alarma por el incendio en un coche en Cesáreo Alierta

Los bomberos de Zaragoza recibieron una llamada alertando de un posible incendio en un garaje pero al llegar hasta allí comprobaron que el vehículo afectado estaba en plena calle.

Al parecer, el turismo comenzó a arder por la parte del motor mientras su conductor circulaba por esta céntrica avenida zaragozana.

"Venía de trabajar cuando el coche ha empezado a acelerar solo", decía su propietario, Jorge Martínez, aún nervioso tras sofocar el incendio con un extintor. "He sacado la llave pero ha seguido acelerando. He frenado, he abierto el capó y he intentado arrancar la batería", relataba rodeado de algunos curiosos que se acercaron al lugar, donde también acudieron bomberos de Zaragoza y efectivos de Policía.

En el suceso no hubo que lamentar heridos ni daños más allá del coche siniestrado, que según su propietario fue adquirido hace poco tiempo.