Ciudadanos pide que se devuelva la plusvalía si el inmueble no se ha revalorizado

El grupo municipal de Ciudadanos ha solicitado este martes que el Ayuntamiento habilite mecanismos para que aquellos contribuyentes a los que se les haya cobrado la plusvalía sin que su inmueble se haya revalorizado puedan reclamar su devolución . Por este motivo ha presentado una moción al pleno municipal de este viernes , dado que “es injusto que a los ciudadanos no se les den herramientas para defenderse”.

La plusvalía es un impuesto directo que cobran los ayuntamientos cuando se transmite una propiedad inmobiliaria (compraventas, herencias, donaciones, usufructos…). Para calcular la cuota se utiliza el valor catastral del suelo y se tiene en cuenta el tiempo de tenencia del bien. En teoría, grava el incremento de valor de la propiedad, pero tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se han dado casos en los que se ha cobrado pese a que el precio del inmueble ha disminuido.

Esta situación es la que ha corregido el Tribunal Constitucional, que establece que solo se pueda cobrar cuando se incrementa el valor. Tras la decisión judicial, Ciudadanos considera que el Ayuntamiento de Zaragoza, que en 2016 generó unos ingresos de 75,8 millones de euros por este tributo, empiece ya a devolver el dinero.

“Nos congratulamos de que se anule si no hay ganancia económica”, ha dicho la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, que ha considerado que “el Ayuntamiento debe dejar de mirar a otro lado”. “El impuesto de plusvalía no ha tenido en cuenta la minusvalía, incluso en casos importantes como los de personas desahuciadas. Esta aplicación indiscriminada del impuesto obvia los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad”, ha señalado Fernández.

A su juicio, el Ayuntamiento no debe esperar a que se modifique la Ley de Haciendas Locales para reconocer la nueva situación generada tras la sentencia del Constitucional. Ha opinado que el periodo durante el cual podrían reclamar los contribuyentes es de cuatro años. Ha considerado además que “no se va a poner en peligro la tesorería del Ayuntamiento” por el alto volumen de ingresos que genera la plusvalía a las arcas municipales.