"Un taxista me insultó por ir en bici por el puente de Piedra"

La convivencia entre bicis y taxis en la calzada aún no es idílica en Zaragoza . Una ciclista, Almudena García, denuncia que el pasado jueves un taxi le insultó y acosó por no dejarle pasar en el puente de Piedra . La ciclista, zaragozana de 34 años, va a denunciar el incidente a la Policía Local.

"Circulaba en bici por el puente a buen ritmo. Un taxi que iba detrás de mí me pitó y me hizo aspavientos para que me retirara. Yo seguí pedaleando y él seguía muy cerca. Me gritó 'hija de puta' y acercó su vehículo hasta casi rozar mi rueda trasera. Varios viandantes le recriminaron su comportamiento. Aproveché que estábamos parados con el semáforo en rojo para hacerle una foto a la matrícula. Él continuó con su actitud amenazante. Cuando el semáforo se puso en verde yo tomé el carril bici del paseo Echegaray y él siguió recto", cuenta Almudena.

"Alguna otra vez me había sentido acosada por vehículos, pero nunca había llegado a este extremo. La gente que lo vio me ha animado a denunciar", apunta. Almudena, de 34 años, es educadora social y circula habitualmente en bici por la ciudad, por carriles bici o por la calzada. El jueves iba del Arrabal a la Magdalena tras una reunión de trabajo.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha difundido esta misma semana un vídeo -en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona- para concienciar sobre el uso correcto de la bici en la ciudad. Casualmente, la protagonista del vídeo en Zaragoza es Almudena.

Las bicis pueden ir por el centro del carril

"Almudena circulaba correctamente. El puente de Piedra es una vía con prioridad ciclista y limitación de velocidad a 10 kilómetros por hora. Otros ciclistas nos han contado incidentes similares en el puente de Piedra y en vías de un único carril, como Don Jaime. Echamos en falta más sensibilización por parte de algunos conductores", afirman desde el colectivo Pedalea.

"La gran mayoría de profesionales del taxi en Zaragoza sí respetan a los ciclistas. Desde Radio Taxi se han puesto en contacto con nosotros para informar de que ninguno de sus conductores estaba implicado y están colaborando para buscar testigos", señala el colectivo Zaragoza en Bici en su página de Facebook.

La Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas recoge que las bicicletas pueden circular tanto por la parte central como por el lateral del carril. Los colectivos ciclistas recomiendan por seguridad ir por en medio.

"En la calzada, las bicicletas circularán preferiblemente por el carril de la derecha, pudiendo ocupar la parte central de éste", señala el artículo 26. Respecto a la velocidad, la normativa dice que "las bicicletas pueden utilizar la calzada siempre que no circulen a una velocidad anormalmente reducida".