“No entiendo que haya excrementos hasta en las zonas donde juegan los niños”

La presencia de heces de animales en la vía pública o en determinadas zonas verdes de la ciudad no pasa desapercibida. Concretamente en el Parque Pignatelli, son unos cuantos los usuarios y vecinos de la zona que no dudan en denunciar la “falta de civismo” de, fundamentalmente, los dueños de los perros que no recogen los excrementos y que contribuyen a generar “suciedad y molestias” en un entorno en el que también algunos hablan de “dejadez e insuficiente mantenimiento”.