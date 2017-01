Los cursos de la Casa de la Mujer, cada vez más accesibles a los hombres

Este último ya se puso en marcha durante unos diez días en el mes de junio, con el objetivo de comprobar qué aceptación tendría y el resultado fue muy positivo, con más solicitudes que plazas antes de que se acabara el periodo de inscripción. Según destacaron en su momento fuentes municipales, este taller formaba partedentro del ámbito de la vida doméstica y familiar, una rama en la que la Casa de la Mujer lleva trabajando desde el año 1999”.Por ello, no es de extrañar que, dentro de estos objetivos,'Revisión de la historia del Arte. Nuevas propuestas desde el arte feminista', 'Aproximación a la historia de las mujeres' y 'Comunicación en pareja' son algunos de los ejemplos que se suman a la oferta de años anteriores. También destaca el taller de', que no solo va orientado a hombres y mujeres de manera individual sino queya que su intención es eliminar los estereotipos y que la familia se conforme en igualdad.Además, a partir de este año, el sexo masculino también tiene cabida en otros cursos que hasta ahora iban dirigidos solo a mujeres como son casi todos los relacionados con el desarrollo personal: 'Manejo de las emociones', 'Mindfullness' o 'Control del estrés'. En concreto,, mientras que en años anteriores no llegaba a la decena.Por todo ello no es de extrañar queen solo un año, pasando de las 335 que se ofertaron en febrero de 2016 a las 572 que hay en la convocatoria de este año. Por un lado, hay un mayor volumen dirigido a hombres y, por otro,dirigidos a obtener unas mayores destrezas en el ámbito de la informática y las redes sociales y también en la capacitación laboral.En estos apartados se ha introducido un nuevopara familias con hijos e hijas de entre 12 y 18 años; otro de autodefensa, en el que se forma sobre técnicas para adquirir seguridad personal y un tercero que pretende dar los conocimientos necesarios para laAdemás, se mantiene los que más éxito tienen cada convocatoria que son el de 'Iniciación a la costura básica' y el de ' Costura avanzada y creativa'.

Solicitudes del 1 al 2 de febrero

Las inscripciones a los diferentes cursos se realizarán el 1 y el 2 de febrero. La solicitud se puede hacer(en el horario de 9.00a 13.00 y de 17.00 a 19.00)(entre las 9.00 del día 1 hasta las 0.00 del 2). En la página web municipal se irá poniendo la relación de personas solicitantes y el número asignado para ela las 10.00 en el Salón de Actos de la Casa de la Mujer. El resultado podrá consultarse a partir de las 15.00 de ese mismo día.Como cada añoy no se podrá pedir uno que se haya realizado en ediciones anteriores. Los talleres, que son totalmente gratuitos, se realizarán con un mínimo del 80% de las plazas cubiertas y el Ayuntamiento puede modificar las fechas de comienzo y finalización. Aquellos que hayan obtenido plaza deberán