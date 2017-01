PSOE pedirá retirar el expediente de la plantilla en la comisión de Servicios Públicos

Los socialistas reiteran hoy en una nota de prensa que sacar el 010 de la plantilla "no hurta ningún debate" sobre la municipalización de ningún servicio, que puede reabrirse en el momento que se quiera.. Así, los socialistas muestran su "malestar" y "sorpresa" por la manera de actuar de los máximos responsables del Gobierno de ZeC y "su disposición a arruinar las negociaciones del presupuesto", cuando se trata del documento de más peso político que se aprueba en el Ayuntamiento cada año.. Esta actitud delata la responsabilidad de los socialistas y la falta de criterio de ZeC", subrayan desde el PSOE.Además, los socialistas aseguran que no ha habido ninguna situación jurídica nueva que sea contraria a los informes emitidos sobre el 010, que confirman la ilegalidad de modificar la plantilla a través de un acuerdo de Gobierno, ya que el mecanismo legal es una aprobación en Pleno."Lo contrario es oscurecer más este debate de manera deliberada", sostiene el PSOE, que, que es la fórmula preceptiva para acceder a la función pública.El PSOE argumenta la falta de acuerdo sobre la municipalización del 010 en que, no incorpora mejoras y se está organizando de manera arbitraria, además de que el servicio, que no se encuadra en las prestaciones esenciales que tiene que dar el Ayuntamiento, se está ofreciendo en la actualidad y tiene la posibilidad de resolverse, ya que se encuentra en proceso de licitación aunque suspendido.