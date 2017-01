CHA: "Nos preocupa el desmadre que se vive en el Gobierno de ZEC"

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha declarado este miércoles que en su grupo preocupa la situación de "desmadre" y de "tócame Roque" que se vive en el gobierno de la ciudad en el asunto de los presupuestos de 2017 y el servicio del 010.



con una aparente ruptura de las negociaciones del presupuesto por parte del PSOE, pero gracias a Zec", ha añadido en rueda de prensa en Zaragoza.CHA quiere que el alcalde "cumpla su palabra" con respecto ay que asuma "su responsabilidad como alcalde".del presupuesto de la ciudad para recuperar la negociación que lleve al puerto de poder aprobar un presupuesto para la ciudad en 2017", ha señaladoDe la misma forma, ha indicado que no puede ser que por un lado esténcomprometiéndose públicamente a que el 010 no iba a ser un problema para la aprobación de la plantilla y que el alcalde lo hiciera la pasada semana, y que Cubero "una vez más se interponga en las negociaciones, que iban por buen camino, e intente que no haya presupuesto para la ciudad"."Nos parece muy grave.y se vaya a su casa, pero que asuma su responsabilidad. No puede ser que este desmadre sea cosntante en todas las decisiones que toma el gobierno de Zec", ha subrayado."Apelamos a la responsabilidad de todos porque nosotros estamos dispuestos a, pero respetando la palabra dada, y el primero que no lo está haciendo es el propio alcalde", ha apostillado.Asensio ha exigido al alcalde que asuma la responsabilidad queLa primera sería conseguir el presupuesto y una plantilla y que luego ya se abordaría la municipalización del 010 con la que está de acuerdo "y no haciéndolo con informes de la Intervención General claramente contrarios"."Le pedimos que lo haga ya porque las negocacionesy al desmadre que supone el gobierno de Zec. Que cumpla el alcalde y meta en vereda a sus compañeros de corporación para que sepamos con quién tenemos que hablar y para que podamos tener un presupuesto para 2017", ha añadido.Al respecto del 010 ha apuntado que su municipalización es un problema porque la vía por la que ha optado el Gobierno,y que exige que se modifique de forma previa la plantilla."Lo lógico es que tengamos primero una plantilla y cuando la tengamos que se negocie con los grupos su modificación, aparte de que hay otras vías", ha finalizado.