Una sensación térmica de hasta menos 10 grados en Zaragoza debido al viento

La masa de aire frío continental que llega en las próximas horas a España lo hace más "diluida" de lo que se esperaba en los últimos días, si bien "lo peor" será la sensación térmica, un "factor a tener en cuenta" debido al viento.



Así lo ha indicado el delegado territorial en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología, Rafael Requena, quien ha explicado los motivos de las condiciones climáticas adversas de las últimas horas: por lay por la próxima llegada de unEste próximo frente, que podrían alcanzar los 15 o 20 grados bajo cero en los refugios de montaña pero que "no van a ser motivo para superar récords"., lo que también, ha advertido Requena, puede ser peligroso y llegar a producir congelaciones en las zonas expuestas.Así, según las tablas con las que trabaja la Aemet, mañana con rachas de viento que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en ely temperaturas de hasta -12 grados,. Endonde el viento no va a ser tan intenso, con rachas de entre 20 y 25 km/h, lNo obstante, ha recordado que durante la fase de nieblas de diciembre en el sur de Huesca ya han sufrido temperaturas bajo cero y en zonas como Calamocha se han alcanzado hasta -12 grados.Requena también ha hecho referencia a laprevista para este lunes en el ámbito de la Jacetania y que se ha activado de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. El motivo es que lleva casi cuatro días nevando no solo en los Pirineos, sino en cotas bajas del Alto Ebro, Navarra, Burgos y valle del Aragón, con acumulaciones de hasta 50 centímetros, y se esperan precipitaciones que serán de agua, dado que ha subido la cota de nieve., ha lamentado,y "quizás" sí se registren en Teruel a finales de semana por un flujo de levante, en forma de nieve.