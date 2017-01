¿Los vehículos de la DGT pueden aparcar en un lugar prohibido?

Eran las 8.55 de este sábado cuando Miguel Ángel Charro ha tenido que detener su vehículo al principio de la avenida de Navarra tras haber circulado a mayor velocidad de la permitida. "Según me han informado, circulaba por la avenida de Navarra a 65 kilómetros por hora cuando un radar móvil ha captado la imagen de mi vehículo", señala.



Charro ha reconocido su imprudencia y ha firmado la correspondiente denuncia que, según detalla, asciende a 100 euros y no conlleva pérdida de puntos. "Picado por la curiosidad, tras dejar a mi acompañante en su destino, he vueltoMi sorpresa ha sido comprobar que el furgón de la Dirección General de Tráfico (DGT)", recalca.En concreto, el vehículo estaba estacionado en la entrada y salida del garaje correspondiente al número 19 de la avenida de Navarra. "Y ahora me pregunto¿No hay otros sitios mejores donde puedan estacionar? ¿No deberían dar ejemplo a los ciudadanos? Quizás el lugar es idóneo porque los conductores no sospechamos que se vayan a colocar en un sitio así.", reflexiona.Posteriormente, Charro se ha acercado al conductor del furgón y le ha preguntado si podía estacionar allí. Tras esta breve charla, el coche de la DGT ha abandonado el lugar."Me ha dolido porque soy buen conductor, he ido deprisa para dejar a mi acompañante en su destino a la hora que debía y no me ha parecido muy oportuno el lugar de la sanción: primero porque en la avenida de Navarra a esas horas no hay apenas tráfico y dispone de 3 amplios carriles de circulación, y segundo porque me han hecho detener el vehículo de forma peligrosa accediendo el agente casi hasta el tercer carril de la calzada en el principio de la Avenida de Madrid y he tenido que cruzarme para poder dejar el coche en el primero de la derecha". Dicho lo cual admite que su conducta ha sido repobable por ir a velocidad inadecuada y asegura que pagará la multa.