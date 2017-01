El PP: "El peor Gobierno de la historia ha presentado el peor presupuesto de la historia"

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al presupuesto municipal para 2017 y otras 220 parciales con las que pretenden mover unos 30 millones de euros en el presupuesto.



, ha insistido Azcón en rueda de prensa en Zaragoza, donde ha criticado también que, pese a que las arcas municipales cuenten con 22 millones más, el presupuesto carece de una cuestión "crucial", ya que no atiende las necesidades de la gente para atender "las ocurrencias del concejal de turno".Entre las razones para presentar una enmienda a la totalidad, ha destacado que, que no incluye que el Ayuntamiento tendrá que acudir a los fondos de rescate del Ministerio de Hacienda por valor de 25 millones de euros y, sobre todo, que "traslade a euros lo que el interventor ha declarado ilegal".Por áreas, ha explicado que piden mover 1,7 millones de euros en políticas de empleo, de los que un millón será para poner en marcha un Plan Local del Comercio, 500.000 euros para un Plan de Empleo Joven y 100.000 para la creación de una oficina para captar inversiones.En Servicios Públicos,y en 1,5 las de parques y jardines, además de exigir que se aplique un plan contra el fraude discal que llevan años reclamando.En cuanto a las inversiones en los barrios, destaca la, en Arcosur, para evitar que muchos ciudadanos tengan que andar "por un descampado" para coger al autobús.Asimismo, ha considerado "muy importante" incluir una "operación asfalto" por 650.000 euros y aumentar la "operación aceras" en 220.000 euros más.Del mismo modo,, más recursos para el centro cívico de Rosales del Canal y para construir otro nuevo en el distrito Centro, ampliar las partidas destinadas a la reforma del Mercado Central o la renovación del adoquinado de la Calle Predicadores.Azcón ha señalado también que en, entre otras cosas restando 400.000 euros a publicidad y propaganda y con propuestas como un plan global para las familias dotado con un millón de euros o un "cheque guardería" con 115.000.Por último, pretenden mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras del 010 con 47.200 euros.Para detraer fondospara acabar con la política "de amigos y amiguetes" y con las subvenciones "a dedo".También suprimen completamente partidas que el interventor ha considerado ilegales o que han constatado que han sido un "fracaso" en su gestión, como la ampliación del servicio bici, el estudio sobre la segunda línea del tranvía, el plan de captación de viviendas o el proyecto de los depósitos del Pignatelli, "absolutamente fracasado".Los populares también incluyen decrementos en partidas como, el Observatorio de la Contratación, el consumo agroecológico en escuelas infantiles o el proyecto de rehabilitación de Pontoneros.El portavoz del PP ha asegurado que su formación dialogará con, pero ha subrayado que tienen una "profunda decepción" con el equipo de gobierno porque cree que "solo quiere hacerse fotos con ellos" y "en realidad no dialoga".