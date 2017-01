Los Reyes Magos recorren Zaragoza entre estrellas, planetas y constelaciones

Para verlos, miles de niños y niñas se agolpaban a los alrededores del recorrido, en especial, en la puerta del colegio Joaquín Costa, del que han partido., ha asegurado Cristina, que ha acudido junto a su hija Leyre, de 7 años. La pequeña estaba encantada y expectante por poder ver a los Reyes, para los que tenía varios deseos: "He pedido una Nintendo, deportivas y ropa".Darío y su melliza Cintia, de 7 años, también han llegado temprano para ver a sus majestades. "Este año me he portado muy bien. De hecho, en la carta les he especificado qué cosas buenas y malas he hecho. Además,, ha explicado Darío. Cintia también está atenta a los reyes, ya que le encantan: "Lo que más me gusta son los disfraces".La espera ha sido un poco más larga de lo esperado, pero, a tenor de las caras de felicidad de los niños, no ha defraudado. Un tren con decenas de niños y un camión cargado de juguetes han sido los encargados de inaugurar la cabalgata de este año. Sin embargo,que ha guiado a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta Zaragoza, cuando realmente los pequeños han sentido que comenzaba el desfile.Varios astronautas, estrellas patinadoras y hasta un gran telescopio han sido los encargados de dar paso a. Este rey mago también ha ido acompañado de ayudantes que iban buscando oro. "¿Tenéis oro? Buscamos oro para Melchor", repetían, mientras todos los menores chillaban de emoción. Además, llevaban diversas cajas llenas de regalos: unas con dibujos de peluches, otras de móviles... ", aseguraban los ayudantes.Posteriormente, el humo y las burbujas del mar han sido los encargados de encabezar la parte de la cabalgata destinada aEl rey mago también ha estado acompañado por Neptuno y un barco abandonado. El fuego y los faraones del antiguo Egipto han sido los protagonistas que han precedido a. Durante todo el trayecto han tenido especial interés para los niños la música, los bailes coreografiados y también la caracterización de los participantes, intentando mostrar una parte representativa de cada rey.Una de las novedades de esta cabalgata, además de las carrozas reales, ha sido queAsí, los más rezagados han tenido la oportunidad de dejar sus cartas para que esta noche sus majestades dejen aquello que desean en su casa. "Yo he pedido el puesto de bomberos de Playmobil y el furgón de policía", ha explicado Alejandro de 9 años. Su hermana Paula, de 4 años, se ha decantado por la lámpara de Skye (de la Patrulla Canina) y el perrito Chi Chi Love.Pero no todo son juguetes e ilusión, este año,que han repartido carbón a aquellos niños que no han sido tan buenos. "No, no, carbón no", gritaban pequeños y mayores una vez que han visto aparecer una locomotora de tren y las bolsas de carbón.Los Reyes Magos han ido acompañados de 19 pajes, que les han ayudado durante todo el desfile. Estos pajes han sido escogidos tras un sorteo en el que han participado cerca de un millar de niños y niñas de entre seis y nueve años. En total, cerca de 250 personas han participado en este evento, en el que han actuado 15 compañías de teatro de calle y danza de la ciudad.La cabalgata no ha sido la primera parada en Zaragoza de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar han empezado su visita a Zaragoza alrededor de las 16.15 en el barrio de La Paz, donde ya han despertado el interés de todos aquellos que han acudido a su encuentro. Posteriormente se han trasladado en el autobús turístico hasta el colegio Joaquín Costa, lugar del que han partido en su tradicional cabalgata.