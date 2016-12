Casa Solans sigue vacía y sin planes ocho meses después de que se fuera la oficina de la ONU

Casa Solans, la joya modernista de la margen izquierda, corre peligro de permanecer más tiempo del debido en la larga lista de patrimonio zaragozano cerrado bajo llave. Este inmueble, que es propiedad del Ayuntamiento, sigue vacío desde que a finales del año pasado hiciera la mudanza la Oficina de la ONU para la Década del Agua. Desde entonces, hace casi nueve meses, el equipo de Gobierno municipal ha mostrado su intención de darle una nueva vida, pero nunca ha llegado a concretar nada. Además, el servicio de Patrimonio advierte de que al ser Bien de Interés Cultural (BIC) las modificaciones para adaptarlo a su nuevo uso son muy limitadas.



En el barrio quieren que Casa Solans sirva para dinamizar y dar lustre a esta zona del Arrabal., considera que el edificio tiene que tener un "uso de ciudad", y plantea una posibilidad: "Se podrían instalar lasy, de paso,". La socialista, presidenta de la junta de distrito, cree que. ", como se ha hecho con la Azucarera", añade.Desde el equipo de, pero no detallan cuáles son. La única que se hizo pública fue la de instalar una oficina de inclusión laboral, es decir, de búsqueda de trabajo para personas en situación de exclusión social. Lo anunció la concejala Arantza Gracia en el último pleno del distrito, aunque la idea no gustó en exceso a los vecinos. Estos piden poder participar en la elección del uso definitivo de Casa Solans y que se abra un proceso para elegir la mejor opción.Buscar una nueva vida para Casa Solans no es fácil, ya que. El servicio de Patrimonio municipal, en una respuesta a la junta de distrito, informó de que se le puede dar "cualquier uso", pero que para favorecer su preservación "no es aconsejable destinarlo a usos intensivos, es decir, que supongan la presencia permanente de muchas personas o el trasiego habitual de demasiados usuarios o visitantes". Tampoco recomiendan implantar servicios que requieran una "ampliación de las necesidades de personal o de los espacios de uso", ya que implicaría la instalación de más mobiliario o compartimentar espacios.El servicio de Patrimonio recuerda que al ser un BIC es obligatorio "mantener la distribución de los espacios y la personalidad de las distintas estancias de la casa y sus características formales", así como respetar las instalaciones y el mobiliario de época que alberga, procurando añadir "el mínimo imprescindible".