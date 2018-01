La semana del libro de Ejea reivindica a Miguel Hernández y Gloria Fuertes

El tema seleccionado para este año se debe a la coincidencia del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández y el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, según han explicado este martes en rueda de prensa la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y el concejal de Cultura, José Antonio Remón, quien ha expresado que el objetivo es "acercar a la ciudadanía la lectura y convertirla en algo placentero y cotidiano".

Ha apuntado que "la lectura no tiene edades" y ha añadido que este evento va dirigido a todos los públicos, pero en especial a los jóvenes, ya que de alguna manera resultan más difíciles de atraer hacia actividades culturales.

La semana del libro está compuesta por cuatro conferencias que se desarrollarán a las 20.00 en el Centro Cívico Cultural de Ejea. Comenzarán el próximo lunes con el escritor, investigador y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza Agustín Sánchez Vidal, que hablará sobre 'Miguel Hernández, un poeta necesario'. El martes la conferencia se centrará en 'Gloria Fuertes, geografía humana de una poeta de guardia', a cargo de Julia Millán, librera y especializada en literatura infantil. El poeta y catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada Luis García Montero hablará el miércoles sobre 'Pensar en Poesía'; y el jueves la conferencia 'El poder de la palabra' correrá a cargo del rapero y poeta Sharif Fernández.

El viernes, a las 21.30 en el centro cívico, se realizará una proyección del documental 'Aunque tú no lo sepas', sobre el poeta Luis García Montero, y a las 23.00, en la plaza de España, se podrá disfrutar del concierto de rap 'Old is cool' de la mano de Doctor Loncho & Fuethefirst.

El sábado 21 se realizarán dos talleres de poesía, uno dirigido al público juvenil en un horario de 10.30 a 11.45 y otro a adultos de 12.00 a 13.45, ambos a cargo del escritor Daniel Nesquens. También a las 12.00 y dirigido a los niños, Herme Florián llevará a cabo un cuentacuentos titulado 'El caparazón de la tortuga'. Por la tarde habrá un encuentro de clubs de lectura, llamado 'Café con rima', coordinado por la poeta Susana Hernández.

El concierto de los jóvenes MC locales, Javier Cubero y Adrián Larios, 'Yo rapeo, tu rapeas... nosotros rapeamos', tendrá lugar en la plaza de la Villa a las 19.00. Tras el concierto, a las 21.30 en el Teatro de la Villa, el Teatro Meridional pondrá en escena la obra 'Miguel Hernández'.

Y para terminar la semana, el domingo 22 se llevara a cabo un recital poético en el que alumnos de los centros de educación primaria y de los institutos, así como voluntarios, recitarán sus versos en público.

Además de todas estas actividades, en los centros educativos Reyes Católicos y Cinco Villas se realizarán durante la semana cuatro talleres: uno sobre poesía escénica impartido por José Luis Esteban: otro sobre poesía, por Daniel Nesquens: otro de rap a cargo de Francesc Tamarite, y otro de poesía ilustrada por Alberto Gamón.