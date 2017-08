Las fiestas de Tarazona arrancan con el Cipotegato más rápido

Tarazona vive ya sus fiestas patronales en honor a San Atilano. La salida del Cipotegato ha marcado el comienzo de los festejos. Bajo el traje arlequinado se encontraba el turiasonense Juan Ortega Sanz, de 33 años de edad, quien ha completado un rápido recorrido pese a ser más largo de lo habitual.

“He mantenido la calma hasta este sábado, esta noche ya me ha costado dormir porque ha sido difícil controlar los nervios. He disfrutado muchísimo, me he vaciado y lo he dado todo”, ha dicho el Cipotegato 2017 tras su regreso triunfal a la plaza de España donde le esperaban miles de personas.

Ha habido que esperar solo doce minutos hasta que el Cipotegato ha vuelto de completar su recorrido, un trazado exigente que le ha llevado hasta el barrio de San Miguel, donde ha depositado en la puerta de la iglesia un pañuelo rojo, amarillo y verde para homenajear a su familiar, el párroco Jacinto Sanz fallecido hace unos meses y recordado con una fotografía. También ha recordado a su abuelo al pasar por su casa de la calle Los Laureles.