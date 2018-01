Multitudinaria asamblea informativa sobre los sistemas antigranizo y la sequía en torno a Gallocanta

Entre los aspectos que investiga el IGME, destaca la posible relación entre los sistema de lucha antigranizo y la fuerte sequía que padece la zona. Mientras cientos de vecinos aseguran que la vinculación entre la siembra de las nubes con yoduro de plata para deshacer el pedrisco y la escasez de lluvia existe, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirman que no hay ninguna prueba científica de tal relación. La Administración cuestiona la misma existencia de los vuelos antigranizo.

Los resultados del proyecto científico no se conocerán hasta dentro de un año. Uno de los participantes, Jesús Causapé, ha explicado que los resultados se comunicarán tanto a la Plataforma '¿Quién Seca Nuestros Campos?' como al consorcio para la lucha contra el granizo. Causapé ha señalado que la asamblea de Molina ha evidenciado la gran inquietud social que existe sobre la sequía y su posible relación con la siembra de las nubes de tormenta con yoduro de plata.

El entorno de Gallocanta soporta cuatro años seguidos de sequía. Los frentes atlánticos llegan agotados a la zona y no dejan precipitaciones mientras que las borrascas procedentes del Mediterráneo no se forman o no alcanzan la zona. Desde la comarca se asegura que aviones antigranizo atacan las nubes y las dispersan antes de dejar caer la lluvia. La Plataforma anuncia que presentará escritos en demanda de apoyo ante el Justicia de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro.