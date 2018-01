Podemos plantea una comisión de investigación por los asesinatos de Teruel

La portavoz de la formación morada en las Cortes, Maru Díaz, ha señalado, no obstante, que primero esperarán a que se abra el secreto de sumario sobre este hecho y que, si entonces no se producen las aclaraciones pertinentes, será la Cámara la que las busque.

Además, ha subrayado que la inseguridad en el medio rural no es un hecho aislado, como demuestran otros sucesos recientes en la comarca del Aranda, Caspe o el último tiroteo relacionado con la violencia machista en Almuniente-Frula (Huesca).

Todo ello, ha recordado, lo han venido denunciando en las Cortes en los últimos años, en los que han instado al Gobierno central a aumentar los efectivos de la Guardia Civil para que haya más seguridad en el medio rural, a pesar del voto negativo del PP.

En este sentido, ha apuntado que la información que les llega desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) estima que en Aragón faltan entre 700 y 800 efectivos más, ya que el propio Ministerio del Interior en su catálogo de puestos recomendables por cada zona prevé 1.080 para Huesca, 731 para Teruel y 1.287 para Zaragoza, mientras que la cobertura en el medio rural se situaría entorno al 75 a 80 por ciento.

Por todo ello, Podemos Aragón ha registrado una proposición no de ley en las Cortes en la que, en primer lugar, manifiestan su apoyo y respaldo a la labor que realizan los agentes de la Benemérita en favor de la seguridad en el medio rural.

En segundo lugar, reclaman al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno que se produzca un aumento "significativo y urgente" en la dotación de efectivos de la Guardia Civil en Aragón, especialmente en el ámbito rural, así como una mejor y mayor dotación de vehículos, chalecos y equipamientos de seguridad.

Por último, instan al Gobierno autonómico a que se dirija al Estado para que legalice la sindicación en el Instituto Armado para que así puedan tener los canales oficiales adecuados para trasladar las necesidades para el desempeño de su trabajo y manifestar las insuficiencias existentes.

Díaz ha recordado, asimismo, que el Estado cuenta con una Ley de Desarrollo Rural con acciones concretas para mejorar la seguridad en estas áreas que no se está materializando, al igual que un plan contra la violencia machista en el medio rural, también tipificado.

Todo ello, no solo "por justicia" por lo que ha ocurrido en Teruel, ha insistido, sino para que no vuelva a ocurrir y para tener un medio rural más protegido.

Por su parte, su compañera de filas Marta Prades ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y del secretario de Estado de Seguridad por estos sucesos.

Ha considerado que Alcalde no fue consciente del peligro que corrían los ciudadanos de la zona y no los amparó, y que desde el Ministerio no se actuó correctamente.

Del mismo modo, ha calificado como "muy grave" que el ministro, Juan Ignacio Zoido, "escurriese el bulto" y dijese que se había actuado "escrupulosamente" y "correctamente", por lo que el grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha solicitado su comparecencia y la del secretario de Estado de Seguridad y ha registrado una batería de preguntas al respecto.

Entre las críticas, ha destacado que es "muy grave" que entre el 5 y el 14 de diciembre se sabía que había una persona "violenta" y "peligrosa" en esta zona de la provincia de Teruel y que los vecinos lo desconocían y seguían desempeñando sus labores diarias con normalidad, pese al peligro.

Por último, Prades ha hecho un llamamiento a acudir a la manifestación convocada para este sábado a las 18 horas en la localidad bajoaragonesa de Calanda por la ciudadanía y por los amigos de José Luis Iranzo, el agricultor de Andorra asesinado momentos antes que los agentes.