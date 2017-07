Charanga para crear cantera

Decenas de pequeños de corta edad desfilaron tras la agrupación musical, compuesta por siete miembros, imitando el paso vaquillero, lento y cadencioso, que los mayores ejecutan durante tres días seguidos de fiesta para evitar el cansancio. El peculiar ritmo ha pasado de generación en generación, y tiene una estrategia muy particular, aquella que permite bailar lo más posible sin llegar al agotamiento físico.

Imitando a las charangas para mayores, ayer sonaron las melodías más conocidas, aquellas clásicas ligadas tradicionalmente a los ambientes taurinos, pero también los temas del verano, que suenan en los festejos populares de media España. En ese contexto, desfilaron entre las plazas del Torico y San Juan, abarrotadas de público, pequeños de todas las edades, aunque predominaban los bebés acompañados de sus padres. Los primeros, dando palmas para acompañar los ritmos musicales; y los segundos, los más bailones. Todos siguieron el sonido de la charanga como si del flautista de Hamelín se tratara.

Es el segundo año consecutivo que la peña Los que Faltaban organiza este acto dado el éxito que alcanzó en su primera edición. Chencho Muñoz, directivo del colectivo, señaló que este tipo de agrupaciones musicales constituyen "lo más representativo de la Vaquilla". "Por eso –agregó– nos inclinamos por organizar algo muy significativo de las fiestas, además de ser una forma de ir animando el ambiente". Y la verdad es que todos disfrutaron de este avance de la Vaquilla; los padres y abuelos, y los visitantes que paseaban por el Centro.

Chencho Muñoz aclaró que con la charanga y los demás actos infantiles que han organizado durante esta semana, entre ellos la presencia de toros de carretilla y pintacaras, no se pretende suplir posibles deficiencias en el programa municipal. "No, claro que no –exclamó Muñoz–, la programación musical es muy completa y variada y cubre un amplio abanico de la población". "Lo hacemos principalmente –continuó–, porque nuestros socios así lo demandan".